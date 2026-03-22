自行車「探索北橫．騎行羅馬」 櫻花勇士635人完騎

「探索北橫．騎行羅馬」櫻花勇士自行車活動今年邁入第11屆，2天賽事共有635人完騎。（觀旅局提供）

「探索北橫．騎行羅馬」櫻花勇士自行車活動邁入第11屆，今年路線調整為自慈湖遊客中心出發，騎行至羅馬公路高遶溪古圳廣場後折返，為期2天的賽事今（22）日圓滿落幕，有騎士達成連續10年完騎的成就。

2天賽事分別由桃市府觀光旅遊局長陳靜芳、風景區管理處長廖育儀主持，陳靜芳表示，羅馬公路沿線風景秀麗，不僅可欣賞大漢溪畔景致，沿途亦可見原住民族部落特色壁畫及多間風格咖啡廳，北橫向來是桃園市重要且風光優美的旅遊景區，民眾在騎行之餘可細細體驗北橫山川之美與原民文化特色，平日也可透過步行方式，感受不同風貌的北橫魅力。

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觀旅局指出，2天的賽事中，年僅15歲的翁同學表現亮眼，接觸自行車約8個月，即在首日勇奪第二名佳績；也有爸爸帶著3個孩子組成「余家班」，一同挑戰櫻花勇士，其中年齡最小、僅11歲的余小弟說，過程中雖感到疲憊，甚至一度想放棄，但在爸爸的鼓勵及自我期許成為櫻花勇士的意志下，最終成功完騎。

觀旅局表示，今年活動共計807人報名、646人報到，最終共有635人順利完騎。

「探索北橫．騎行羅馬」櫻花勇士自行車活動，今年路線調整為自慈湖遊客中心出發，騎行至羅馬公路高遶溪古圳廣場後折返。（觀旅局提供）

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