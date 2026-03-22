假幣商詐騙、面交搶奪案頻傳 桃園蘆竹又1婦人受害

警方以圖卡破解假虛擬貨幣投資、面交搶奪犯罪模式，呼籲民眾注意。（蘆竹警分局提供）

苗栗縣竹南鎮本月發生一起虛擬貨幣詐騙案，一名婦人誤信投資高回報機會，攜帶高達1千500萬元現金面交，卻遭詐騙集團車手當場搶奪，警方獲報火速逮捕7嫌送辦聲押獲准；無獨有偶，桃園市蘆竹區20日晚間也發生1名婦人被引誘投資虛擬貨幣、面交93萬元時，被1名年輕車手搶奪現款逃逸，警方獲報昨晚查獲搶嫌送辦，桃園地檢署檢察官複訊後聲請羈押獲准。

警方說，假幣商以虛擬貨幣詐騙、約出受害人面交卻搶奪現款案件頻傳，顯示已是新興詐騙模式，蘆竹區這名婦人就是誤信詐團話術投資虛擬貨幣有獲高報酬，20日晚間9點許捧著93萬元現款與詐團車手約在蘆竹區上興路一家超商前面交，卻遭年輕車手動手搶走現款逃逸；警方獲報追查發現歹徒搶奪現款後跑步離開現場，隨後騎乘事先停在附近的未懸掛車牌機車逃逸，員警根據天羅地網監視系統以車追人，昨日查獲搶嫌，但贓款未追回，訊後將搶嫌依詐欺、搶奪罪嫌移送桃檢偵辦。

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警方研析，此類犯罪手法通常由詐團先假冒個人幣商或投資顧問身份，在Facebook、LINE、Telegram等社群媒體上以「免手續費換幣」、「快速出金」、「高報酬投資」等話術亂槍打鳥引誘被害人，進而以各種限定專案等包裝引導被害人攜帶大量現金前往指定地點進行場外現金交易，規避合法平台之身分驗證及金流紀錄，最終趁被害人攜款現身後強走財物，讓詐欺犯罪頓時升級為搶奪等暴力犯罪，危害民眾財產安全鉅大。

蘆竹警察分局呼籲，民眾如有虛擬貨幣投資或交易需求，務必選擇已完成洗錢防制法令遵循聲明之合法虛擬資產服務業者（VASP）進行交易，相關合法業者名單可至金融監督管理委員會官方網站查詢，切勿輕信來路不明之個人幣商或非正式平台。且合法業者均設有實體服務據點，並以可留存完整金流軌跡之方式進行交易，絕不會要求民眾攜帶大量現金至非正式場所進行面交；民眾應牢記「三不原則」：不私約現金面交、不信陌生幣商話術、不使用來路不明交易平台或APP。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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