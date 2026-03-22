桃園STEAM教育成果展3年版圖倍增 31校創意課程好好玩

桃園市幼兒園STEAM教育嘉年華22日在文華國小登場，市長張善政（左2）到場與小朋友同樂。（記者鄭淑婷攝）

桃園市幼兒園STEAM教育嘉年華今（22）日在龜山區文華國小登場，家長帶著小朋友穿梭各攤位體驗，將會場擠得水洩不通，市長張善政表示，嘉年華今年進入第3年，從第1年只有15所幼兒園參與，如今已倍增到31所，透過寓教於樂讓孩子及早接觸科學、數學等領域，有助於降低對理工領域的畏懼感。

張善政表示，在刻板印象中，許多孩子會對數學、物理、技術等領域感到害怕，透過在幼兒園裡推廣STEAM（科學、技術、工程、藝術、數學）教育，利用遊戲與體驗將抽象知識轉化為具體操作，讓小朋友在自然探索中培養跨域力與創造力，同時在STEM中加入代表藝術、人文素養的「A」art，也期待小朋友透過STEAM教育喜歡上這些領域，成為國家未來的傑出人才。

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教育局長劉仲成表示，今年嘉年華以「童心協力，探索STEAM趣」為主題，讓小朋友與家長共同體驗學習樂趣，透過持續深化與支持精緻教育課程，激發小朋友對學習的興趣，並鼓勵他們在闖關活動中，培養相互合作及勇於挑戰的精神。

教育局表示，參與今年桃園市幼兒園STEAM教育計畫的31所市立幼兒園及國小附設幼兒園，共同發揮創意將教室內的教學課程轉化為生動有趣的活動，像是巴崚國小附幼結合在地文化設計弓箭製作課程，讓小朋友就地取材，不斷從試誤中學習，製作出可穩定射擊的彈弓，培養解決問題的能力並認識彈力原理；青溪國小附幼則以紙為發想，引導小朋友製作紙房子，透過實驗認識不同形狀的紙柱子，進而探究不同形狀結構，如何影響紙於搭建房屋的穩固度；市立龍潭幼兒園發展光影逐格動畫課程，帶領小朋友製作逐格動畫，並利用相機拍攝及繪畫方式，嘗試讓靜止畫面動起來，在藝術創作中深化對視覺暫留現象的理解。

桃園市幼兒園STEAM教育嘉年華22日在龜山區文華國小登場，大溪幼兒園「溪手玩光影」。（記者鄭淑婷攝）

桃園市幼兒園STEAM教育嘉年華22日在龜山區文華國小登場，青埔國小附幼降「落傘挑戰實驗室」。（記者鄭淑婷攝）

桃園市幼兒園STEAM教育嘉年華22日在龜山區文華國小登場，中壢高鐵幼兒園「跑吧！風力車」。（記者鄭淑婷攝）

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