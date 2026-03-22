國道深夜5車連環撞！車體變形釀2傷 其中1駕駛受困驚險救出

國道1號楊梅路段深夜5車連環撞！車體變形釀2傷、其中1駕駛受困驚險救出。（記者李容萍翻攝）

國道1號北向70.5公里處桃園市楊梅路段，昨（22）日晚間11點許，發生6車連環追撞事故，23歲梁姓男子駕駛大貨車，因車輛故障停放外側車道，後方的小貨車及轎車等，疑似因未注意車前狀況、疑未保持安全車距連續追撞，事故總共造成3人輕傷，各駕駛人皆未酒駕。

國道警方調查，梁男昨天深夜駕駛自用大貨車，於上述時、地疑因車輛故障停放於平面道路外側車道，63歲許姓男子駕駛小貨車，疑因未注意車前動態追撞後，28歲涂姓女子，駕駛小客車疑因未保持安全距離，追撞許男車輛後停在平面內側車道，69歲劉姓男子見狀隨即煞停，後方32歲張姓男子再追撞劉男及徐女車輛。

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桃園市消防局第二大隊楊梅分隊獲報車禍，共調派消防人員10名、消防車2輛、救護車2輛前往協助，當時許男受困車內，由消防人員給予車輛破壞救援脫困後，由救護人員給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置後送醫診治。

此連續追撞也造成梁男、副駕駛座乘客頭部及手腳擦傷，事後自行就醫，另一傷者涂女意識清楚、身體多處擦傷疼痛，各車駕駛人酒測值皆為0。

國道警方呼籲，用路人駕車時應注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，如車輛發生故障時應盡量將車輛滑行至路肩，並於後方50公尺以上擺設警告標誌（若於車道上須於後方100公尺以上），人員站至護欄外或車輛前方適當距離待援，並利用1968App警政報案功能向國道警方報案求援。

國道1號楊梅路段深夜5車連環撞！車體變形釀2傷、其中1駕駛受困驚險救出。（記者李容萍翻攝）

國道1號楊梅路段深夜5車連環撞！車體變形釀2傷、其中1駕駛受困驚險救出。（記者李容萍翻攝）

國道1號楊梅路段深夜5車連環撞！車體變形釀2傷、其中1駕駛受困驚險救出。（記者李容萍翻攝）

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