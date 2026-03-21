桃園38處社宅基地年底發包完畢 完工後社宅數量達1.1萬戶

八德三號社會住宅基地，設有微型運動中心。（記者謝武雄攝）

記者謝武雄／桃園專題報導

桃園市政府升格後配合中央政策興建社會住宅，從2019年6月中路二號社宅基地落成啟用，歷任3屆、2任市長，市府38處社宅基地，至今有14處、4374戶社宅完工，另有7處基地、1613戶興建中；市府住宅發展處長陳智仁預估今年要完成剩餘17處基地、5000戶發包，全部完工後，桃園市社會住宅數量將到達1.1萬戶。

陳智仁表示，隨著社宅開發經驗累積，興建的過程中越來越貼近民眾的需求，以最近發包的捷運A21站基地社宅為例，由於周邊有捷運車站、學校、幼兒園，除設計通學步道外，也要考慮上班族搭乘捷運動線；另外中壢運動園區社宅基地是狹長型，設計考慮時更是煞費苦心，結合公園、綠地營造更大的開放、友善空間；社宅基地還提供周邊社區使用，除了傳統幼兒園、托育中心、市民活動中心、關懷據點外，也陸續提供微型運動中心，甚至還有圖書館。

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住宅處今年將20處基地發包後，桃市的38處社宅基地將全部發包完畢，全部完工後將可提供1萬1108戶社宅，除了蘆竹行政園區基地100戶社宅要到2032年完工，其餘基地在2031年前就可完工，屆時全市社宅將朝超過1.1萬戶。

另外，市府還有20處社宅儲備基地，預估可興建3195戶，但這些儲備基地大多是重劃、區段徵收計畫的社會住宅預留地，例如台鐵地下化中路車站周邊整體開發案，預計要興建600戶社宅，而台鐵地下化平鎮車站周邊整體開發案也會興建社宅，但數量尚未定案。

社會住宅管理機能完善，已經成為小家庭租屋首選，圖為八德三號社會住宅基地。（記者謝武雄攝）

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