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    首頁 > 桃園市

    爬牆進民宅行竊失風被屋主女兒撞見 竊嫌還回：沒事，我拿個東西而已

    2026/03/21 14:35 記者周敏鴻／桃園報導
    警方查獲朱姓男子（左）送辦。（圖由警方提供）

    警方查獲朱姓男子（左）送辦。（圖由警方提供）

    29歲朱姓男子3月20日下午5點左右，潛入桃園市中壢區中園路1處民宅行竊，屋主女兒返家後在2樓廚房撞見他，他還淡定回覆：「沒事，我拿個東西而已！」屋主女兒下樓報警，警方趕來後，在民宅4樓的木板、鐵皮外牆隔間內逮到人，並起出遭竊的1萬9200元現金，已依加重竊盜罪嫌將朱男送辦。

    警方調查，朱男當時以徒手攀爬民宅外牆，從未上鎖的民宅3樓陽台入屋行竊，屋主、屋主女兒恰巧返家，獨自上2樓的屋主女兒還撞見朱男，屋主女兒一度誤會朱男可能是走錯路的逛街客人，卻愈想愈覺得很奇怪，趕忙下樓告知屋主並緊急報警後，再返回2樓時，朱男已經不見蹤影。

    中壢警分局中福派出所員警獲報趕來，研判朱男還藏身在屋內，逐層仔細搜索，終於在民宅4樓的木板、鐵皮外牆隔間內找到朱男，並從他的身上起出1萬9200元現金，警方訊後已依加重強盜罪嫌將朱男送請桃園地檢署偵辦。

    警方從朱姓男子身上起出竊得的現金。（圖由警方提供）

    警方從朱姓男子身上起出竊得的現金。（圖由警方提供）

    朱姓男子藏身在木板、鐵皮外牆隔間內。（圖由警方提供）

    朱姓男子藏身在木板、鐵皮外牆隔間內。（圖由警方提供）

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