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    首頁 > 桃園市

    獨家》桃園市比菲利國際美學診所傳倒閉受害達130人 有人手術繳7萬訂金碰到關門

    2026/03/21 13:30 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市桃園區有15年以上歷史的比菲利國際美學診所驚傳倒閉，市府消保官前往現場時已大門深鎖。（圖由桃市府法務局提供）

    桃園市桃園區有15年以上歷史的比菲利國際美學診所驚傳倒閉，市府消保官前往現場時已大門深鎖。（圖由桃市府法務局提供）

    繼990醫美診所無預警歇業後，桃園市有超過15年歷史的比菲利國際美學診所也驚傳倒閉，市府消保官19日前往位於桃園區成功路的該診所查看，發現大門深鎖，完全沒有張貼任何公告，甚至跑馬燈廣告還在跑，目前已受理130位消費者申訴，最誇張的是講好要做整形手術，繳了7萬元訂金，結果到診所看到的是大門深鎖。

    主任消保官彭新澍表示，990診所關閉，好歹也在官方LINE及診所大門口發布結束營業訊息，但比菲利診所卻是關起大門不做生意，沒有任何公告，電話也沒人接聽，受害者已經串聯成立群組，這2、3天來，消保官受理的申訴案件就高達130件。

    彭新澍說，金額較大的大都是整形外科手術，有民眾抱怨10天前才簽約，還繳了7萬元訂金，手術當天到了診所才發現關門了，也有部分民眾是微整簽約，由於部位、次數較多，價錢也較高。

    桃市府法務局長賴彌鼎表示，鑑於醫美診所消費糾紛層出不窮，將於下週召開跨局處協調會議，成立專責窗口，全力協助民眾求償。

    桃園市有15年以上歷史的比菲利國際美學診所驚傳倒閉，受害者逾130人，市府消保官到場調查時，只見大門深鎖。（圖由桃市府法務局提供）

    桃園市有15年以上歷史的比菲利國際美學診所驚傳倒閉，受害者逾130人，市府消保官到場調查時，只見大門深鎖。（圖由桃市府法務局提供）

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