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    首頁 > 桃園市

    桃園新屋台31線路旁溝渠堵塞影響農作灌溉 中壢工務段允儘快清淤

    2026/03/21 12:59 記者周敏鴻／桃園報導
    台31線路旁的溝渠嚴重堵塞、淤積，致水量異常減少，影響農民灌溉用水需求。（圖由桃園市議員陳睿生提供）

    台31線路旁的溝渠嚴重堵塞、淤積，致水量異常減少，影響農民灌溉用水需求。（圖由桃園市議員陳睿生提供）

    桃園市新屋區台31線路旁的溝渠嚴重堵塞，導致下游水圳水量異常減少，農民因此抱怨灌溉用水不足而嚴重威脅農作灌溉需求，民進黨立委林月琴、桃園市議員陳睿生接獲陳情後，邀集相關單位會勘，決議由交通部公路局中壢工務段儘速辦理溝渠清淤疏通，以確保農民灌溉取水恢復正常。

    新屋區農民反映，最近數個月來，台31線路旁沿線溝渠，不明原因出現水量減少等異狀，對忙著耕種卻難以取水灌溉的農民造成極大困擾；林月琴、陳睿生接獲陳情後，日前邀集中壢工務段、農業部農田水利署石門管理處、桃園市政府環境管理處與養護工程處、新屋區公所，前往高鐵南路六段、青田路口實勘。

    陳睿生表示，相關單位會勘時，確認溝渠內部淤積而阻塞，是溝渠水量減少、農民取水受阻的主因，相關單位當場針對維護、清淤的權責歸屬釐清後，決議由負責養護台31線的中壢工務段進行清溝疏通。中壢工務段也承諾，立即啟動派工作業，儘快恢復溝渠的水流通暢，確保農民能正常灌溉農作。

    台31線路旁的溝渠嚴重堵塞、淤積，致水量異常減少，影響農民灌溉用水需求。（圖由桃園市議員陳睿生提供）

    台31線路旁的溝渠嚴重堵塞、淤積，致水量異常減少，影響農民灌溉用水需求。（圖由桃園市議員陳睿生提供）

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