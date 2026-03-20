蘆竹遊覽車撞路邊大貨車慘況曝！19女移工受傷 2騎士衰遭波及

桃園市蘆竹區20日晚間發生遊覽車撞大貨車車禍，車輛損毀嚴重。（警方提供）

61歲蔡姓男子駕駛工廠遊覽車，今晚6點43分行經桃園市蘆竹區榮安路往長榮路，疑精神恍惚，撞上停放路邊大貨車，遊覽車上19名女移工受傷，另有2輛路過機車遭波及，連同2名男騎士總共21人送醫，所幸並無大礙。駕駛蔡男現場酒測值0，肇事原因待釐清。

這起事故撞擊力頗大，遊覽車右側車頭全毀，警消為確保救援空間及維護現場安全，榮安路暫時實施封鎖，由於該路段非屬主要幹道，道路封鎖未對周遭交通造成衝擊，警方待事故現場清除完畢後，解封恢復通行。

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桃園市警察局蘆竹分局依規定受理事故處理，調閱相關監視器影像釐清案情，初步分析肇因為駕駛未注意車前狀況所致，但確切肇責仍待調查釐清；桃市消防局勤務中心共派遣消防人員31名、救護車10輛及消防車4台到場救護。

桃園市蘆竹區20日晚間發生遊覽車撞大貨車車禍，車輛損毀嚴重。（警方提供）

桃園市蘆竹區20日晚間發生遊覽車撞大貨車車禍，受傷人數眾多，警方封路救援。（警方提供）

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