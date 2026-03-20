990醫美診所無預警歇業 桃園市已有70件消費申訴案件

桃園990醫美診所已經大門深鎖。（記者謝武雄攝）

主打廉價攬客的990玖玖零醫美診所無預警歇業，990診所桃園藝文店位於桃園市桃園區中正路與大興西路口的黃金路段，桃園市政府消保官19日會同衛生局官員至現場稽查，發現診所大門深鎖，經統計已受理70件消費者申訴，消保官提醒受害消費者若以現金方式購買者，可向法院提起民事訴訟求償，刷卡付費者可憑交易資料向信用卡發卡銀行申請以爭議帳款機制處理。

桃園市主任消保官彭新澍表示，該診所僅於3月15日透過官方LINE及診所大門口發布結束營業訊息，但未提供退費聯繫窗口，也未說明退費方式與時程；消保官呼籲，診所負責人針對消費者權益，應儘速對外公布退費窗口聯絡資訊，清楚說明退費計算方式及退款期程，並應開放診所供消費者領回置放於現場的私人物品及已購買的產品，保障消費者基本權益。

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消保官說明，以VISA與MASTER卡為例，申請時限通常為刷卡日起540日曆天內，且須在業者停止提供服務起120日曆天內提出，由於銀行內部審核需預留約15個工作天的作業時間，消費者應儘速檢附刷卡簽單、診所結束營業訊息等佐證資料向銀行洽詢，以免逾期導致權益減損。

另外，若消費者是透過融資公司辦理分期付款者，得向融資公司主張「同時履行抗辯權」，申請停止支付業者尚未提供服務部分的分期付款餘額，以避免持續承擔不合理的

付款義務。

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