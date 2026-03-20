軍紀敗壞！陸軍步兵109旅士官兵販毒案 7士官兵分判1年8月至4年8月

陸軍步兵109旅7士官兵販毒、開賭場、恐嚇長官被判刑。（記者謝武雄攝）

桃園地檢署偵辦陸軍步兵109旅士官兵販毒、賭博等案，起訴7人，桃園地方法院判決出爐，分處1年8月至4年8月有期徒刑，其中吳姓一兵涉犯販賣禁藥、第三級毒品、提供賭博場所等罪，合併執行有期徒刑4年8月。

檢警調查，109旅吳姓一兵於前年6月中至9月27日，先後販賣喪屍煙彈給同袍3次，還因他不想當兵，先自殘，再稱有輕生念頭，經評估前年12月2日免役，之後仍以手機連結網路賭博平台提供同袍賭博。

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法官認為，吳男不思正途賺取所需，提供軍中同袍賭博網站，助長投機風氣，犯罪所生損害甚鉅，合併判處應執行有期徒刑4年8月。

另，高姓下士班長及詹姓一兵得知吳男販毒，竟從吳男處扣得1顆煙彈後，再以5000元賣回給吳男，法官審理認為，高、詹所為嚴重玷污官箴，也損害軍隊紀律及影響國軍形象，2人分別被判處2年10月、2年7月徒刑。

檢方也查出，洪姓下士班長及宋姓一兵於前年10月28日、11月4日販售煙彈給同袍；法官認為，2人漠視法律、軍紀，在軍中兜售毒品，嚴重損害軍隊紀律、影響國軍形象，將洪判刑3年7月、宋判刑2年。

此外陳姓、何姓士兵因不滿所屬江姓副連長管教，去年找朋友對副連長恫嚇，還威脅副連長的妻子、小孩人身安全，陳被法院判刑1年8月、何則是2年8月。

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