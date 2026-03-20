為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 桃園市

    高華宏退出民眾黨初選怨制度不公 黨部：兄弟同時參選，民眾觀感不佳

    2026/03/20 12:04 記者謝武雄／桃園報導
    民眾黨桃園市黨部龜山區主任高華宏宣布退出桃園市議員選舉，並抱怨黨部不公、因人設事。（摘自高華宏臉書）

    民眾黨桃園市黨部龜山區主任高華宏宣布退出桃園市議員選舉，並抱怨黨部不公、因人設事。（摘自高華宏臉書）

    2026九合一選舉，民眾黨有意參選桃園市議員的民眾黨桃市黨部龜山區主任高華宏，昨天宣布退選且辭去主任職務，他質疑，提名因人設事，悖離制度一致性，難以認同，為顧全大局，所以選擇退讓；民眾黨市黨部表示，高華宏的哥哥高華駿為現任國民黨籍里長，也要參選龜山選區的市議員，被國民黨提名機率甚大，民眾黨選舉決策委員會考量兄弟同時被提名，給外界觀感不好，才善意提醒，並無因人設事。

    民眾黨內人士說，民眾黨在龜山區提名一人參選，共有黨代表曾姸潔、區主任高華宏2人登記，但曾姸潔未繳交15萬元初選民調費用，已經沒有話語權，選舉決策委員與高華宏開會時，委員們關心高華駿有很大機會代表國民黨參選，如今高華宏要代表民眾黨參選，除了民眾觀感不好，選舉策略要如何規劃，家族資源要如何使用，都是很大問題，而高華宏對委員表達「若影響我哥哥選舉，我不一定要選」，如今高華宏宣布退選，卻抱怨制度不公，令黨部無法理解。

    高華宏昨透過臉書表示，他依照黨內制度完成初選相關程序，並依規定投入後續準備作業，理應獲得提名，然而，黨中央基於整體考量，遲遲未能完成提名作業，持續討論是否提名「更適合的人選」。

    高華宏說，對於選決會在整體局勢下所面臨的壓力與難處，他完全可以理解與尊重，但對於此一因人設事、背離制度一致性的調整方向，實在難以認同，審慎評估整體局勢後，為避免爭議持續擴大，影響支持者與基層夥伴，顧全大局，所以選擇退讓，退出本次選舉，同時辭去民眾黨龜山區主任一職。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    桃園市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播