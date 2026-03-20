桃市府今年第一梯次失業者職業訓練 共630參訓名額受理報名

桃園市政府就業職訓服務處的失業者職業訓練即起受理報名。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府就業職訓服務處今年第一梯次失業者職業訓練，將開設AI商務職能提升與自媒體品牌行銷班等21班次，共提供630個參訓名額，預計4到8月間陸續開課；就職處官員表示，透過職業訓練課程、就業輔導措施等，盼協助待業、失業民眾取得一技之長後，再投入勞動力市場，想報名者可洽各辦訓單位。

第一梯次開課班別包括AI商務職能提升與自媒體品牌行銷班、沙龍美甲美睫彩繪精修班、商業男女快剪人才培訓實務班、米麵食與簡餐料理烹飪培訓班、數位辦公與AI應用實務班、記帳稅務資訊培訓班、機車修護實務班等，提供民眾豐富的學習選項。

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就職處表示，報名失業者職訓的民眾須年滿15歲且未加保勞工保險（若勞保投保於工會者，須切結參訓期間確實無工作）；符合勞動部勞動力發展署「免費參訓對象及資格證明文件一覽表」的身分別失業者，如身心障礙者、新住民等，可免費參加職業訓練，若為一般身分者則補助80%費用；符合「就業保險法」或「就業促進津貼實施辦法」、「促進新住民就業補助作業要點」的適用對象，參訓後可再申請「職業訓練生活津貼」，每月將按最低工資60%發給，並依實際參訓天數計算核發。

桃園市政府就業職訓服務處的失業者職業訓練即起受理報名。（圖由桃園市政府提供）

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