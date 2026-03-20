龜山區公所華亞園區植樹 全為肖楠、烏心石等原生種

龜山區公所植樹節活動在華亞科技園區舉行，副市長蘇俊賓（右三）與來賓共同執鏟種樹。（記者謝武雄攝）

為響應植樹節並推動城市淨零、生態永續，桃園市龜山區公所與華亞科技園區服務中心，今上午9點在園區內公園共同舉辦植樹活動，所植栽的樹種都是台灣原生種樹木，包括肖楠、烏心石、流蘇與山櫻花，也為本土生態盡一份心力。

植樹活動由副市長蘇俊賓、華亞科技園區服務中心總經理劉耀文及17家廠商代表親手執鏟挖土種下樹木，參加植樹活動企業除有台塑、南亞、台化等本土老牌企業，還有艾司摩爾、美光晶圓科技等國內外科技大廠，為地球永續經營盡份心力。

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蘇俊賓說，今年植樹節活動以南崁溪為起點，以水滴的符號，象徵南崁溪滋養土地、飲水思源、環境與城市發展共構的意涵，近年來產官學協力推動「南崁溪氨氮污染削減計畫」，使南崁溪源頭水質與生態環境持續改善，「種下一棵樹，不只是綠化城市，更是為下一代種下希望」，未來將持續結合企業力量與社區參與，推動更多綠色行動，讓產業繁榮的同時，也能成為自然共生、世代共享的永續城市。

劉耀文表示，華亞科技園區各企業長期推動綠色轉型與減碳策略，透過植樹活動提供企業實踐社會責任、落實ESG理念的具體行動，藉由科技產業的創新能量轉化為城市綠色動能，共同推動桃園邁向淨零碳排的未來。

華亞科技園區面積158公頃，除工業用地陸續出售予科技廠商進駐設廠，道路、公園、廣場等公共設施用地則由華亞園區服務中心管理，目前園區員工人數超過3萬人，年產值達6千億元，為台灣重要科技產業重鎮。

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