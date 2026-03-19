獨家》黃世杰選桃園市長？父親黃金德：若擔重任還需各界鼎力支持

法務部政務次長黃世杰父親、桃園農田水利研究發展基金會董事長黃金德認為，黃世杰是桃園市在地人、道地客家子弟，具法學專業且多年前就了解市政，是他參選最大利基。（記者謝武雄攝）

法務部政務次長黃世杰傳將代表民進黨參選下屆桃園市長，曾被點名戰將人選的立委王義川、總統府副秘書長何志偉，日前均已表達相挺與祝福黃世杰，黃世杰也說「若家鄉有需要，他責無旁貸回鄉貢獻」，而黃的父親、桃園農田水利研究發展基金會董事長黃金德昨接受本報訪問時說，提名案要經民進黨選舉對策委員會通過、黨中央公告，如果黃世杰真的擔綱重任，還需要選民及各界鼎力支持；對此，外界預估民進黨最快下週會有決定。

黃金德表示，桃園市族群分布大致為北閩南客，也是全國客家人口最多的縣市，黃世杰是在地人、道地的客家子弟，桃園市以往有南北輪政傳統，但南區已經很久沒有出過首長，這些是黃世杰參選勝選的利基，雖然他在北區活動比較少，但只要提名確定後，搭配黨部的文宣與造勢，相信就可以將聲勢拉抬。

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黃金德說，黃世杰具法學專業，做事情非常認真，「只是不擅長政治表演及宣傳」，擔任立委期間被時任立法院民進黨團總召柯建銘委以重任，連續3個會期當司法及法制委員會召委，通過了200多個法案。

黃金德還提到，桃園縣升格直轄市之際，黃世杰被時任市長鄭文燦延攬擔任參議，以1年半的時間，就將縣府時代的自治條例、行政命令，協助修訂改版為直轄市法規，因此比現任市長張善政，更早且更深入了解市政的整體狀況。

黃金德表示，黃世杰被任命為法務部次長後，抱持著2028年要全力幫賴清德總統輔選的初衷，因此每個星期例假日都會回鄉服務、與鄉親互動，雖然仍以昔日立委選區為主，但有這樣的基礎及團隊，要參選市長可以很快就戰鬥位置。

除了黃世杰持續跑基層，黃金德在水利系統扎根很深，他曾任桃園農田水利會（已改制為農田水利署桃園管理處）總幹事長達10年時間，任內更耗資80億元完成水利溝的基礎建設，土堤變身現代圳溝，灌溉用水、田土不再流失，讓灌區農民津津樂道，接任桃園農田水利研究發展基金會董事長職務2年來，除復興、龍潭、平鎮非屬灌區，其他10個行政區共12個水利工作站、309個水利小組都跑遍，加上在桃園市堪稱最團結的黃姓宗親會凝聚力，都是未來黃世杰參選市長的本錢。

黃世杰超級學霸身分也為坊間樂道，就讀建國中學、台灣大學法律系法學組都是第一名，大學畢業報考法律研究所、律師、司法官、公費留學都一舉中的，其中，律師特考、公費留學都是第一名，台北市長蔣萬安是他的建中同學、前高雄市議員陳致中是他的台大法律系同屆校友。

民進黨傳將提名法務部政務次長黃世杰競選下屆桃園市長，黃世杰的父親、桃園農田水利研究發展基金會董事長黃金德接受本報專訪時說，尚待民進黨選對會通過、黨中央公告等程序。（記者謝武雄攝）

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