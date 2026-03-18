守護社會安全網第一線社工 桃市進用率連4年下滑、已跌到約8成

桃園市政府社會局社工仍有人力缺口，多位桃園市議員憂心社會安全網出現裂痕。（圖由桃園市政府提供）

桃園市守護社會安全網的第一線社工，進用率連續4年下滑，去年甚至已跌到8成防線、人力缺口達136人，桃園市副市長王明鉅表示，中央政府憂心地方政府出現軍備競賽般加薪搶人，已訂定法規限制薪資，致地方政府沒有加薪依據，社會局將從各方面努力突破困境，盼能盡早補足人力缺口。

桃園市議會今天議程為市府社會局工作報告，社工人力不足問題引起多位議員關注，議員黃瓊慧指出，社工進用率從2022年的91%，一路掉到去年的80.1%，呈雪崩式下滑，每位社工平均須同時負擔超過25件個案，桃市人口愈多、案量愈大，人手卻愈補愈少，恐導致社會安全網出現裂痕；議員謝美英認為，社工缺口高達兩成，是危險的惡性循環，缺人導致現職社工須負擔更多案量，過勞高壓恐會再逼走更多人。

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議員孫韻璇表示，桃園市去年脆弱家庭通報量較前年增加4%、保護性個案增加8%、精神疾病與自殺防治案量增加18%，案量持續增加，社工人力缺口勢必影響弱勢家庭的照顧品質；議員彭俊豪說，市府應增加社工的交通補助、租金補貼等地方福利，以維持桃園市的服務量能。

社會局長陳寶民表示，地方目前無法直接幫社工加薪，他將在4月間的社政聯繫會報中，正式向中央政府提案，反映地方政府的困境；針對社工人力缺口問題，社會局除檢討風險加給、身心娛樂補助與改善工作環境氛圍外，也透過「學長姐制」深入校園積極宣導、招募，盼能吸引更多社工投入守護弱勢行列。

桃園市政府社會局社工仍有人力缺口，市長張善政（中）曾到第一線為社工打氣。（資料照，記者鄭淑婷攝）

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