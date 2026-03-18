黃世杰願選桃園市長 郭昱晴：團結光復桃園「勢在必得」

立委郭昱晴（右）表示，桃園的母雞如果已出現，相信團結桃園、光復桃園，應該勢在必得。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員卓冠廷力拼黨內初選、尋求連任，今找來同黨立委「萬老師」郭昱晴共同到三峽區車掃拜票；對於法務部政務次長黃世杰可能代表民進黨參選桃園市長，郭昱晴表示，黃世杰已表達願意扛下這樣在地服務的責任，「我覺得桃園的『母雞』，如果現在已經出現了，相信團結桃園，然後光復桃園，應該是勢在必得啦」。

郭昱晴受訪表示，先前民進黨桃園市長的候選人選一直懸而未決，有人提立委王義川、總統府副秘書長何志偉，2人其實都很優秀，現在最新被點名的是黃世杰，他上次爭取立委連任，真的是以最微幅的差距落馬，很可惜，但他本身在桃園地方用心經營，也是非常接地氣，他也表示願意扛下這樣在地服務的一個責任，「我覺得桃園的『母雞』，如果現在已經出現了，相信團結桃園、光復桃園，應該是勢在必得啦」。

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而民進黨新北市議員初選民調將於3月23日至29日進行，第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）初選6選5，含1席婦女保障名額，呈現男性5搶4局面；郭昱晴今與卓冠廷站上皮卡，穿梭三峽區各大道路，爭取鄉親在初選電話民調支持卓冠廷，有支持者放炮迎接，甚至在車隊停等紅綠燈時，將飲料箱抱到車上相挺。

郭昱晴指出，卓冠廷不管在議題上的掌握，或在政論節目上的論述，常常看到他跟在野黨即時的唇槍舌戰，表現相當優質，在新北來講，尤其民進黨新北市長蘇巧慧的民調也是逐漸領先中，有好的「母雞」帶好的「小雞」，相信新北應該會衝出非常漂亮的成績，也幫卓冠廷加油。

民進黨在新北市議員第8選區競爭激烈，包括尋求連任的卓冠廷、林銘仁、廖宜琨、彭一書，還有立委吳琪銘的兒子吳昇翰、前新北市議員高敏惠姪女高乃芸爭取出線。

民進黨新北市議員卓冠廷力拼黨內初選、尋求連任，今找來同黨立委「萬老師」郭昱晴到三峽區車掃拜票。（記者黃政嘉攝）

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