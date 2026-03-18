民進黨蘆竹區議員初選結果出爐 老將許清順、新人胡家智出線

民進黨桃園市議員提名初選民調出爐，蘆竹區老將許清順奪冠過關，圖為總統府副秘書長何志偉陪同許清順車隊掃街。（許清順提供）

下屆桃園市議員選舉民進黨蘆竹區黨內初選民調今（18）日公布，4人登記爭搶2席提名名額，初選民調結果由尋求連任的老將許清順以總分0.4146、新人胡家智以總分0.2483出線，前立委鄭運鵬助理簡伊翎總分0.2464的些微差距飲恨，第四名呂宇晟總分0.0742。

許清順表示，這次蘆竹區黨內初選競爭激烈，感謝鄉親對他長期深耕基層、爭取地方建設的肯定，更感謝立委王義川「獻聲」幫忙、總統府副秘書長何志偉陪同掃街和黨內同志的加油鼓勵，讓他順利通過初選考驗，初選的結束是責任的開始，未來他會帶著這份託付，繼續腳踏實地，「為我們的家園蘆竹爭取更多福祉。」

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胡家智說，感謝大家給新人機會，讓他有機會為地方服務，他目前擔任社區發展協會理事長聯誼會會長，也曾參加過教育協會，未來若順利當選議員，對於下一代的教育、老人福利、地方建設都會努力爭取，造福地方。

民進黨桃園市議員提名初選民調出爐，蘆竹區新人胡家智出線。（胡家智提供）

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