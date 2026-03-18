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    首頁 > 桃園市

    台鐵區間車桃園=內壢深夜撞上侵軌民眾 9列次受阻延誤

    2026/03/18 02:18 記者李容萍／桃園報導
    台鐵區間車桃園=內壢深夜撞上侵軌民眾，釀車損與班次一度大亂。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

    台鐵區間車桃園=內壢深夜撞上侵軌民眾，釀車損與班次一度大亂。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

    台鐵1282次由新竹開往南港的區間車，17日深夜行經內壢至桃園間，於往內壢車站北邊的遠東路平交道（內壢站北邊、K63+153），意外撞上1名侵入軌道民眾，列車因煞車不及迎面撞上，傷者於深夜11時20分由消防局救護車緊急送醫救治，此事故造成內壢至桃園間西正線受阻，一度改以東正線單線雙向行車，讓在鄰近平交道苦等列車通過的用路人叫苦不已。

    鐵路警察局台北分局深夜獲報事發車次為EMU900型電聯車（車號ED9432），經派員到場進行蒐證，初步鑑識勘查工作在深夜11時43分完成並獲得放行，事故列車1282次隨後於11時49分從現場開出，由於車輛受損及班次調度，列車從內壢至南港間不載客，改以空車迴送方式處理。

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    台鐵公司統計，此死傷事故共造成9列次通勤列車受影響延誤，累積總延誤時間達156分鐘，至於該民眾為何在深夜闖入封閉路段軌道，由鐵路警察調查釐清中。

    據了解，此事故發生後，1282次列車被迫停於現場，台鐵站務人員第一時間引導車上旅客下車，並安排轉乘隨後抵達的1048次列車；為了消化受影響的乘客，台鐵將該班1048次區間快車臨時改為「各站停車」，確保旅客能順利返家。

    台鐵區間車桃園=內壢深夜撞上侵軌民眾，釀車損與班次一度大亂。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

    台鐵區間車桃園=內壢深夜撞上侵軌民眾，釀車損與班次一度大亂。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

    台鐵區間車桃園=內壢深夜撞上侵軌民眾，釀車損與班次一度大亂。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

    台鐵區間車桃園=內壢深夜撞上侵軌民眾，釀車損與班次一度大亂。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

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