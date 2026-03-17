桃園市爆竹煙火噪音陳情案件暴增 市府：將分類管制、優化規範

桃園寺廟活動的煙火秀。（記者李容萍攝）

今年農曆春節期間，桃園市爆竹煙火噪音陳情案件暴增，市議員謝美英今（17）日在市府民政局工作報告時質詢呼籲在保障傳統民俗信仰的前提下，檢討春節爆竹施放管制規定。副市長蘇俊賓坦言，今年陳情數大幅增加，將進一步研議管制措施。

謝美英指出，今年農曆除夕到初五，短短6天內，桃園市警察局、消防局跟環保局接獲的爆竹煙火噪音陳情案件，總計高達963件，對比去年同期的376件、前年的452件，今年的檢舉量可以說是「暴增」2倍多，其中光是警察局就湧入了887通報案電話，更有148件是在管制時段內違規施放。這代表今年過年，桃園市民被炸得不得安寧，民怨已經沸騰。

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事實上，桃園市今年春節實施年節放鞭炮管制原則，列為特定噪音管制區的52處人口稠密區，及學校、圖書館、幼兒園、醫院等設施周邊50公尺內，全天候禁止施放鞭炮及煙火。一般區域則僅凌晨2點到早上8點維持管制，違規者可依噪音管制法處3000元至3萬元罰鍰。

謝美英提醒，市府團隊正在檢討桃園市春節爆竹施放管制規定，政策檢討切忌矯枉過正、因噎廢食。娛樂型的連續煙火與傳統宮廟、民俗祭祀所燃放的鞭炮不能相提並論。因為傳統習俗迎神、熱鬧一下，點燃之後往往持續30秒到1分鐘；而高空煙火一放就是半小時，甚至1個小時不間斷，嚴重破壞住宅安寧與安全。市府召開的跨局處檢討管制會議，環保局要抓噪音、消防局要管公安，為民俗活動發聲的民政局，在未來的法規檢討必須明確針對「煙火型態」進行分類管制，對「娛樂型煙火」須採取嚴格的規範，同時保障傳統民俗信仰的空間。

對此，蘇俊賓表示，今年管制時段內檢舉數量相較去年下降，但陳情案件總數的確大幅增加，顯示非管制時段的煙火擾民問題更嚴重，市府將進一步討論、優化。至於宗教儀式性的煙火屬於短暫施放，會與娛樂型煙火分開管制，不會混為一談；後續將由民政局負責輔導宮廟團體，消防局與環保局則分別針對娛樂型煙火的公安及噪音問題另行管制。

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