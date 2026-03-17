桃園青年節活動開跑 28日邀宇宙人、公館青少年接力開唱

桃園青年節系列活動宣傳大合照。（桃市青年局提供）

桃園青年節活動開跑！今年主題「青桃奏揮來．揮動新未來」，主活動3月28日下午在桃園區藝文廣場舉行，結合舞台演出、青年市集、創意手作體驗與國際青年文化展示等多元內容，邀請青年走入公共空間展現創意能量，與城市發展激盪更多火花 。

桃園市政府青年事務局今（17）日邀請開南大學競技啦啦隊帶來充滿活力與舞動的青春演出，以耀動姿態象徵青年勇於表達、敢於行動的精神，也為今年活動揭開序幕。活動當天邀請金曲樂團「宇宙人」與超夯樂團「公館青少年」接力開唱；同時安排原住民、新住民及在地青年團隊輪番登台，展現桃園多元共融的城市風貌。

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此外，活動結合桃園扶輪社國際交換生帶來各國文化介紹，讓青年站上舞台分享成長故事，呈現桃園作為國際青年友善城市的開放與活力。現場還設置DIY手作體驗區，與青年文創市集，匯集在地創意品牌，打造屬於桃園青年的交流平台。

青年事務局長侯佳齡表示，市長張善政高度重視青年就業、創業扶植及公共參與政策，市府致力成為青年最堅實的後盾。青年節活動不僅是一場年度慶典，更象徵青年世代與城市共創未來的重要時刻，期盼透過多元交流，讓青年勇敢發聲、積極行動。相關活動資訊可至青年事務局官網、臉書及官方LINE查詢（ID：@285aokgg）。

開南大學競技啦啦隊開場表演。（桃市青年局提供）

桃園青年節活動海報。（桃市青年局提供）

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