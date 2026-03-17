看戶數不看人數 里基層工作經費補助爭議⋯⋯桃園民政局回應

里基層工作經費爭議，桃園市議員錢龍質詢民政局長劉思遠。（翻攝自桃園市議會直播網）

桃園市本月新增分里後達529里、1萬2083鄰，市府「里基層工作經費」針對達3500戶的「大里」加碼5萬元經費，但「看戶數不看人數」引發爭議，多位議員點出部分里出現「戶數未達標、人口數卻超車」的不公現象，民政局長劉思遠允諾精算平均人口數納入補助指標，並完成相關要點修訂。

議員錢龍指出，每年額外增加5萬元的里基層工作經費，能提升大里里長服務量能，但部分里雖未達此門檻，實際服務的總人口數卻比達標的里還要多，單以「戶數」為唯一標準恐有失公允，建議適度放寬經費使用限制，讓事務繁重的里長有更充裕資源。另近年交通、物價持續上漲，高齡化社會帶來更多服務需求，鄰長工作量與責任日益加重、越做越多，要求市府跟進台北市，將鄰長交通補助與工作協助費，調整至每月3000元。

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議員劉仁照認為，若將經費平均分攤到每個里民身上，恐造成極大不均衡，要求針對人口較多的里進行調整，並讓經費使用項目能更彈性運用；議員鄭淑方提到，各里人口數不一，里基層工作費以「戶」來區分確實不夠公允；議員魏筠關切資源的橫向調度，詢問年底時能否建立機制，讓不敷使用的里能獲得更彈性挹注。

議員王珮毓則說，無論是政策宣導、里內通知，甚至緊急訊息的傳遞，都仰賴鄰長第一時間協助處理。尤其財劃法通過，預算增加，市府應調整鄰長福利津貼；議員李柏坊、徐玉樹、陳韋曄，也關心桃園與台北同屬北部生活圈，基層工作內容甚至更繁重，建議市府展現決心，期盼透過實質提升待遇，來激勵基層士氣。

對此，劉思遠說，民政局會精算平均人數並納入考量研議，針對里基層工作經費使用項目，將考量各行政區地域特性，及公務需求差異，採因地制宜方式適度調整，以符合地方實務運作。

民政局區政行政科長曾國偉也回應，桃園市鄰長目前福利措施，包含工作協助費每月2200元、報費每月300元、文康活動費每年4100元、保險每年1200元、喪葬補助費每人1萬元等，整體制度相對完善，就六都比較屬前段班，若需進一步調整或增加，會再與各區公所商量。

現任桃園市里長聯誼總會總會長黃連應（中壢區芝芭里長）表示，在物價飛漲的這個年代，許多里長都反映里基層工作經費、餐點費入不敷出，里長們希望里基層工作經費能「雨露均霑」、兼顧公平；鄰長張明龍也說，市府若能提升鄰長相關補助不無小補，相信鄰長們會樂觀其成。

桃園市中壢區芝芭里長黃連應（右1）與也是環保志工的鄰長張明龍，全心協助社區環境改造。（記者李容萍攝）

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