玉米節vs.雜糧季拚場 桃園民眾獲戰利品加菜

中壢休閒農業發展協會舉辦首屆「壢好！玉米節」，吸引親子一起走入田園認識玉米、玉米筍等生長過程。（記者李容萍攝）

桃園市「壢農好休閒農業區」位於中壢區芝芭里，介於青埔高鐵特區與中壢市區之間，保有豐富的農村景觀與水文地貌。這裡的陂塘、稻田與水圳，孕育以米食為核心、多元共融的生活文化。中壢休閒農業發展協會推廣「都市農園」的願景，讓更多市民親近農業、體驗自然，今（16）日舉辦首屆「壢好！玉米節」，吸引親子一起走入田園認識玉米、玉米筍等生長過程；一旁還有全國農會中壢辦事處辦理「創新雜糧季」，樂得大夥「有呷擱有拿」、把戰利品帶回家加菜。

其實，中壢休閒農業區自2021年正式成立，2022年時向中央提出申請，因規劃範圍狹長分散、農業特色作物較單一，在產業2、3級化開發上受限等因素，未能在第一輪通過審查；這2年經市府農業局輔導以芭寶米、花卉產業及相關農事體驗為主，考量所在範圍位於青埔和市區精華地段，調整成「都會型休閒農業區」，今年年中順勢改名「壢農好休閒農業區」並重啟日前送出規劃書，期盼拚明年入榜劃定休閒農業區。

請繼續往下閱讀...

中壢休閒農業發展協會理事長胡真萍表示，芭里社區仍有8成的人口務農，而最靠近中壢青埔高鐵特區就有這處休閒田園秘境，在中壢的田裡，稻米、玉米不只是一種作物，當收成結束後，那些柔韌的玉米葉，還藏著另一種生命力，活動包含玉米主題的DIY體驗、創意料理品嚐、農特產品展售、以及結合在地文化與環境永續的活動，同時邀請玉米籜工藝師張婉玉分享如何用雙手將農業廢棄物「玉米籜」轉化為花藝、娃娃與日常小物，讓人重新看見土地與手作的連結，也讓一片片葉子有了新的故事。

農業局長陳冠義、中壢區長李日強等人到場，陳冠義表示，今天兩場活動相互映襯，展現中壢農業的豐厚底蘊與創新能量。全國農會中壢辦事處從去年的「草莓花生酥」到今年全新的「黑豆花生酥」，持續研發在地特色產品，場內甘藷、黑豆、地瓜、花生、雜糧、手作與 DIY ，焢窯炊煙、草繩編織、搗麻糬等；而玉米節以玉米、玉米筍為主角，讓民眾透過體驗直接走進產地、看見農友的用心，也強化壢農好休閒農業區的魅力在都市與田園之間，仍能看見農業、體驗農活。

全國農會中壢辦事處辦理「創新雜糧季」，場內焢窯炊煙升起。（記者李容萍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法