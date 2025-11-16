桃市858充電樁明年第1季全數完工 慢充每度最高9元、快充12元

桃園市電動小客車數量已破萬，全市154處公有停車場，共建置858快、慢充電樁，陸續送電啟用中。（資料照）

桃園市電動小客車數量已破萬，全市154處公有停車場共建置858快、慢充電樁，桃市府交通局表示，慢充已陸續啟用、快充預計明年第1季可全數完成，試營運階段均有優惠，正式營運後慢充每度不高於9元、快充12元。

電動車數量逐年增加，桃園市電動小客車已破萬，約占全市自小客車總數2%，尤以桃園、中壢等人口密集區，電動小客車掛牌數最高，交通局依行政區需求度布建，並考量位置安排快、慢充電樁數量，交通局表示，全市154處公有停車場，目前新建快充322槍、慢充536槍，總計新建858槍，正在送電作業中，慢充已陸續啟用，快充預計明第1季結束可全數完成，在試營運階段，提供慢充每度5元、快充試每度8元優惠，正式營運後，慢充每度不高於9元、快充12元。

不過，各公有停車場充電樁陸續啟用後，民眾觀察尖峰時段經常是「一般車位一位難求、充電車位仍空蕩蕩」，交通局表示，全市公有停車場充電樁數量已達總車格數4%並陸續啟用中，將持續觀察啟用後各停車場充電樁使用率，若使用率高且有不敷使用情形時，交通局將逐步擴增充電樁，一般車輛如佔用電動車專用車位，依停車場法可裁處600到1200元罰鍰，但為提升電動專用車位使用效益，晚上10點至早上7點不受佔用限制。

除了公有停車場，私有停車場也須設置一定比例電動車專用停車位，交通局表示，依據交通部電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法，公有停車場充電車位應達停車總數2%、民營須達1%以上，已持續向停車業者宣導，同時納入後續停車場登記證新設及換證的必要審查項目。

