為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 桃園市

    桃園市清查「逕遷戶所」人口 桃園區2470人最多原因曝

    2025/11/15 20:45 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府民政局針對「戶籍逕遷至戶政事務所」1年以上的民眾進行清查。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府民政局針對「戶籍逕遷至戶政事務所」1年以上的民眾進行清查。（記者周敏鴻攝）

    桃園市民政局清查「戶籍逕遷至戶政事務所1年以上者」共1萬278人，較去年增加707人，其中逕遷人口數最多的行政區是桃園區2470人，可能是民眾因都會區的就業機會較多而來工作並租屋設籍，房屋出租人不同意租客戶籍遷入，而遷至戶政事務所，後因故未實際居住卻未遷出有關。

    戶籍逕遷至戶政事務所人口數最多的行政區前3名，分別是桃園區2470人、中壢區1798人、平鎮區1249人，最少的是復興區僅4人，顯示逕遷人口數與人口密度頗為一致。

    外界普遍認為民眾將戶籍逕遷到戶政事務所的主因就是為「躲債」，而內政部曾委託學者研究，也發現「因債務糾葛而將個人身分隱蔽」可能為主因之一，並指出「這類逕遷人口是為避免影響家庭的正常生活，才將戶籍登記在與住所不同的所在」，民政局指出，依實務分析，民眾將戶籍逕遷到戶政事務所的主因，以「房屋出租人不同意租客戶籍遷入」為最多，其次才是「個人積欠債務，擔心連累家人，不願辦理遷徙登記」，另有「無固定住居所」、「入住之照護機構與住所為違章建築」等原因。

    劉思遠強調，戶籍是證明個人身分與法定住址的重要憑證，是民眾享有權利、履行義務的依據，政府的施政規劃、預算分配、國力調查、人力資源運用等面向，也需正確的戶籍登記與人口統計資料等，民眾應積極配合人口清查作業。

    戶政事務所除了洽公，也是許多民眾逕遷戶籍的地點。（記者周敏鴻攝）

    戶政事務所除了洽公，也是許多民眾逕遷戶籍的地點。（記者周敏鴻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    桃園市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播