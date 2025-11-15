桃園市清查「逕遷戶所」人口 桃園區2470人最多原因曝

桃園市政府民政局針對「戶籍逕遷至戶政事務所」1年以上的民眾進行清查。（記者周敏鴻攝）

桃園市民政局清查「戶籍逕遷至戶政事務所1年以上者」共1萬278人，較去年增加707人，其中逕遷人口數最多的行政區是桃園區2470人，可能是民眾因都會區的就業機會較多而來工作並租屋設籍，房屋出租人不同意租客戶籍遷入，而遷至戶政事務所，後因故未實際居住卻未遷出有關。

戶籍逕遷至戶政事務所人口數最多的行政區前3名，分別是桃園區2470人、中壢區1798人、平鎮區1249人，最少的是復興區僅4人，顯示逕遷人口數與人口密度頗為一致。

外界普遍認為民眾將戶籍逕遷到戶政事務所的主因就是為「躲債」，而內政部曾委託學者研究，也發現「因債務糾葛而將個人身分隱蔽」可能為主因之一，並指出「這類逕遷人口是為避免影響家庭的正常生活，才將戶籍登記在與住所不同的所在」，民政局指出，依實務分析，民眾將戶籍逕遷到戶政事務所的主因，以「房屋出租人不同意租客戶籍遷入」為最多，其次才是「個人積欠債務，擔心連累家人，不願辦理遷徙登記」，另有「無固定住居所」、「入住之照護機構與住所為違章建築」等原因。

劉思遠強調，戶籍是證明個人身分與法定住址的重要憑證，是民眾享有權利、履行義務的依據，政府的施政規劃、預算分配、國力調查、人力資源運用等面向，也需正確的戶籍登記與人口統計資料等，民眾應積極配合人口清查作業。

戶政事務所除了洽公，也是許多民眾逕遷戶籍的地點。（記者周敏鴻攝）

