大溪豆干宴登場 邀黑白大廚鄭智善將庶民美食轉化藝術饗宴

黑白大廚鄭智善示範豆腐料理。（記者謝武雄攝）

大溪豆干聞名全台，桃園市政府已經多年舉辦大溪豆干節活動，主辦單位今日傍晚在大溪木藝生態博物館前廣場發表「大溪豆干宴」，邀請黑白大廚鄭智善集結在地物料、料理職人共同以「大溪百年豆干」為靈感，提供「十桌十一味」豆干饗宴，將「大溪豆干」從街頭庶民美食轉化為藝術饗宴，也為下週登場的大溪豆干節活動暖身。

來自韓國的鄭智善因參加Netflix美食競賽節目「黑白大廚」，她以中韓融合的創意料理風格而聲名大噪；鄭智善選用大溪豆干、韭菜、綠竹筍、紅蘿蔔、雞蛋等加上牛肉，並以韓式宴席料理的手法，打造專屬大溪豆干宴的「豆干肉捲」。

另外十道創意料理還包含蜜汁香妃干、海蜇皮豆干、碗粿、花生酥糖、香腸、泡菜的開胃拼盤「大溪風味小吃選」；其他料理包含「拔絲豆腐肉丸」、「手撕豆干紅燒肉」、「豆乳鍋・山水共炊煙」、「福袋干貝油飯・藏香舊街語」、「豆椒蒸鮮魚・潤物無聲」、「豆乳醬鮮鮑・心有餘香〉、「千張香卷・歲月之卷」、「光凍豆腐・鮮雞湯語」、「豆乳銀耳・手工地瓜餅・甜韻終章」等，每一道料理都是料理職人們以豆干、豆製品為靈魂，打造的桃園秋夜味覺盛宴。

至於大溪豆干節，原定於今、明兩天在大溪中正公園舉行，因鳳凰颱風攪局，活動除順延一週外，地點改於大溪木博館前廣場舉行，活動從上午10點到下午5點，主辦單位也呼籲民眾多多利用大眾運輸工具前來。

大溪豆干宴庶民美食轉換為藝術饗宴。（記者謝武雄攝）

