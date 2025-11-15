為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園市

    立院三讀「財劃法」修正案 桃市府：非常支持

    2025/11/15 11:11 記者謝武雄／桃園報導
    財劃法再修，桃園市政府表示非常支持。（記者謝武雄攝）

    財劃法再修，桃園市政府表示非常支持。（記者謝武雄攝）

    立法院昨三讀「財劃法」相關修正案，明定中央政府114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於去年8月30日核列金額；另計畫型補助款補助比率，不得低於過去10年平均值；對此，桃園市政府發言人羅楚東指出，非常支持「財劃法」再修正，尊重行政院尋求憲政救濟，但呼籲中央應做對的事，將施政量能放在民生經濟、推動國家進步等正確方向。

    羅楚東強調，桃園市政府非常支持此次「財劃法」再修正方向，尤其是修法針對一般性補助款及計畫型補助款設定最低保障基準，讓地方在施政與年度預算規劃上能有具穩定且延續性的財源。

    羅楚東說，桃園升格成直轄市後，人口迅速成長、公共服務需求顯著增加，市府雖然積極開發財源，但中央補助款與統籌分配稅款仍為地方重要的財源，財畫法再修正，對桃園而言，將可以持續推動軌道建設、瓶頸道路拓寬、社會福利提升、營養午餐等市政，並使交通、社福、教育、民生等與市民息息相關的政策不中斷，對於地方的權益才能有所保障。

    羅楚東也提到，目前桃園正值議會總質詢期間，不分藍綠的議員都擔心一般性補助款與計劃性補助款遭減少，相信此次修法結果，各黨團議員站在有效推動地方發展的立場上，都會給予支持。

