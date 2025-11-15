不滿罷團連署 59歲男髒話連篇被起訴

因政治理念不同，李姓男子對罷團成員滿口髒話，遭桃檢以妨害名譽罪嫌起訴。（記者謝武雄攝）

又是「政治惹的禍」，59歲李姓男子於今年5月1日晚間桃園區北埔路，見罷免團體成員在宣傳罷免連署，竟出言辱罵罷團余姓成員「操X掰」、「書都讀到後背」、「看三小」、「我真的是看妳沒有啦」、「幹拎娘X掰」等語，雖然李姓男子宣稱當時喝醉酒，好像聽到有人罵他才會相罵，但後來發生什麼狀況也不清楚；但檢方仍以妨害名譽罪嫌起訴。

由於警方另以涉嫌公職人員選舉罷免法第98條第1項第2款以強暴、脅迫或其他非法之方法妨害他人為罷免案之連署罪嫌移送，但檢方認為，李姓男子僅單純辱罵告訴人，非屬強暴、脅迫，亦非屬與強暴或脅迫具有同一性質之其他非法方法，非公職人員選舉罷免法構成要件。

檢方認為，查被告與告訴人素不相識，僅因酒醉懷疑遭辱罵，就對被害人無端辱罵，而該言論與舉止無任何有助於公共事務之思辯意義，僅係滿足其個人情緒宣洩之無端謾罵、不具任何實質內容之批評，且絲毫不尊重他人於公開場合表達政治意見之權利，已逾越一般人可合理忍受之範圍，是被告所為公然侮辱犯行，堪以認定。

