詐術「黑紙洗美金」騙燒烤店老闆1700萬 桃園地院判外籍男5年

嘉義縣警局曾在網站上呼籲民眾千萬別落入「黑紙洗美金」的詐術。（擷取自網路）

外籍男子史帝夫運用「黑紙洗美金」詐術，去年10月間向桃園市某燒烤店老闆騙稱能將台幣洗成美金，老闆看完示範信以為真，被騙了700萬元；史蒂夫友人利馬獲悉後再以「把鈔票洗壞了」為由，帶著友人約瑟夫誘使老闆又拿出1000萬元台幣，事後老闆發現報警將利馬逮捕，桃園地方法院認為利馬犯共同詐欺取財、且金額達500萬元以上，處有期徒刑5年。

檢警調查指出，「黑紙洗美金」源起於非洲國家的詐術，手法為澱粉添加優碘溶於水後，均勻鋪在美鈔等紙鈔上，風乾後紙鈔表面會染黑，即為「黑紙」，將黑紙放入攙有維他命C成分的水中，加熱攪拌，就能還原為美金等紙鈔，騙徒通常會先用黑紙真鈔示範，見對方上鉤，再以一般紙張或假鈔製成黑紙，騙人花錢兌換或購買。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，史帝夫去年10月前往燒烤店，與同夥花不少時間和老闆閒聊，待熟識後，利馬佯稱能將台幣洗成美金，還說黑紙洗美金過程中需放入1000元台幣，台幣特殊油墨釋出後可洗出100元美金，獲利約三倍，燒烤店老闆當場拿出2000元，果然洗出2張百元美鈔。

燒烤店老闆相信可一舉致富，借了700萬元台幣想要洗出70萬美金，雙方約定見面，史帝夫將7000張黑紙放入泡水大桶中，並趁機將放在牛皮紙內700萬元掉包，史帝夫騙走700萬元就消失無蹤；利馬獲悉後，就以泡壞了可以再補救為由，帶著自稱是科學家的約瑟夫到燒烤店，以同樣的手法又騙走1000萬元。

燒烤店老闆見黑紙遲遲無法變成美金，牛皮紙袋內的台幣也變成假鈔才知道上當，遂向警方報案，利馬由於在台北也以同樣手法騙了300萬元無法出境，警方今年4月間逮捕利馬到案。

利馬於庭訊中否認涉案，但法官認為利馬於羈押訊問時及地院準備程序中均自承其本人即為燒烤店監視錄影所拍攝之人，且認識告訴人，並有告訴人指認及通訊軟體對話可稽，被告犯行堪以認定，審酌被告不思以正當手段賺取財物，使告訴人損害甚鉅，且犯後幾度飾詞卸責，犯後態度惡劣，參酌被告之職業、教育程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處5年有期徒刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法