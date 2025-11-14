青年局爆職場性騷擾？桃市議員批一問三不知 勞動局：當事人已撤案

桃園市議員余信憲痛批，青年事務局發生性騷擾事件，相關單位竟一問三不知。（記者謝武雄攝）

桃園市議會今進行施政總質詢，民進黨議員余信憲質詢青年事務局是否有職場性騷擾案件，由於單位回答不一，痛批各局處互相推諉；勞動局長李賢祥表示，該性騷擾案，當事人有提出申訴，由於兩造都是公司員工，發函給公司啟動性平調查，但公司還在調查中、當事人就已撤案，因此未成案。

余信憲質詢青年事務局長侯佳齡，1年來該局是否有職場性騷擾或職場霸凌案件，侯佳齡回答「應該是有」，但詢問李賢祥則說「沒有」；人事處長則補充說明，若是府內人員案件，兩造都是局處人員，先由內部啟動性平調查，若涉及局處首長，則由人事處啟動調查。余信憲認為，這是各局處互相推諉、一問三不知。最後由市長張善政緩頰指出，府內人員及廠商人員處理單位並不相同，對於職場性騷擾案件，相關單位一定按照法定程序處理。

李賢祥則說明，這起案件是駐區廠商與女員工糾紛，女員工向勞動局申請勞資爭議調解及性平案申訴；原本女員工控告負責人對她性騷擾，但初步了解狀況，該女員工是把小老闆當成負責人，由於小老闆也是公司員工，依規定必須公司內部啟動性平調查，並將調查結果報勞動局，勞動局再展開訪談，而在今年8月13日雙方就勞資爭議達成和解，幾天後該女員工也撤銷性平申訴。

