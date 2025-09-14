為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園市

    誤信導航？ 機車誤闖國道今日至少10件 五楊轄區佔7件

    機車誤闖國道今日至少10件、五楊轄區佔7件，警方透過拖吊車協助拖吊機車離開國道。（警方提供）

    機車誤闖國道今日至少10件、五楊轄區佔7件，警方透過拖吊車協助拖吊機車離開國道。（警方提供）

    2025/09/14 23:37

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市國道1號五楊高架道北上64公里中壢路段，今（14）日下午4點，一名泰國籍重機車騎士（31歲）自楊梅交流道誤闖行駛，國道警方表示，巡邏員警發現在五楊高64公里攔下引導至避車彎，騎士自稱導航誤導不慎闖入五楊高，經國道拖吊車排除，幸未發生事故，該機車騎士依違反道交條例規定，開單告發處3000以上、6000元以下罰款。

    不僅無獨有偶、竟然有「10」，據國道公路警察局指揮中心統計，今日光是機車誤上國道的通報至少有10件，其中，五楊轄線機車誤闖國道通報多達7件，國道警方分析過往均以都會區的國道交流道很容易被誤上。

    國道公路警察局第一公路警察大隊長林志展呼籲民眾騎車時應注意道路標誌、標線，不可任意違規，應遵守交通規則，設定導航時要特別注意避開國道，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，另用路人如發現有機車違規上國道時，在安全不違規的前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報爭取時效，以確保國道行車秩序與安全。

    機車誤闖國道今日至少10件、五楊轄區佔7件。（警方提供）

    機車誤闖國道今日至少10件、五楊轄區佔7件。（警方提供）

    相關新聞
    桃園市今日熱門
