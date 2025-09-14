為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃青料理營業中！微市集11校15攤特色廚藝 展現社團日常

    桃園市政府青年事務局今（14）日在中壢區銀河廣場舉辦「2025校園社團微市集—Hi~桃青料理營業中」。（青年局提供）

    桃園市政府青年事務局今（14）日在中壢區銀河廣場舉辦「2025校園社團微市集—Hi~桃青料理營業中」。（青年局提供）

    2025/09/14 23:31

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局今（14）日在中壢區銀河廣場舉辦「2025校園社團微市集—Hi~桃青料理營業中」，這是青年局首度以餐飲廚藝社團為主題策劃，集結全市高中職及大專校院共11校15個攤位，透過料理展現青年創意與飲食文化，到場民眾樂得「有吃擱有抓」。

    今日參與的社團橫跨飲調、美食、戶外與流行文化等領域，包括台北商業大學桃園校區野餐社與熱舞社、桃園高中飲桃物語社、中壢高商壢戀東瀛社、楊梅高中ACGN動漫社及梅高動漫創作部等，共同將社團日常轉化為特色料理。

    其中，振聲高中納豆童軍團以「野炊」為亮點，現場示範製作蛇餅，讓市民體驗僅靠木棍與炭火即可完成的經典童軍料理，展現自立自強與團隊合作精神；龍潭高中韓國流行舞蹈社則端出「韓式辣Q捲」，讓民眾透過舌尖感受韓流文化魅力。

    青年局為增添互動，準備600份餐點兌換券，讓到場民眾親嚐學生創意料理，體驗校園社團能量。青年局長侯佳齡則擔任「一日店長」，與學生一同備餐、服務及交流，近距離感受社團的熱情與巧思，展現市府對青年多元發展的支持。

    侯佳齡表示，青年社團的活力與創意是桃園珍貴的資產，透過本次活動，希望讓更多市民看見青年學子如何將課堂外的專長，轉化為兼具教育意義與文化特色的成果展演。青年局將持續透過「校園社團資源中心」輔導高中職與大專校院社團發展，並規劃更多兼具專業課程與趣味體驗的免費活動，打造青年學習、創意與自我展現的平台。歡迎關注青年事務局臉書與IG粉絲專頁，掌握最新活動資訊。

    桃市青年局長侯佳齡（右1）於北商大桃園校區熱舞社攤位擔任一日店長。（桃市青年局提供）

    桃市青年局長侯佳齡（右1）於北商大桃園校區熱舞社攤位擔任一日店長。（桃市青年局提供）

    振聲高中納豆童軍團以「野炊」為亮點，現場示範製作蛇餅，讓市民體驗僅靠木棍與炭火即可完成的經典童軍料理。（桃市青年局提供）

    振聲高中納豆童軍團以「野炊」為亮點，現場示範製作蛇餅,讓市民體驗僅靠木棍與炭火即可完成的經典童軍料理。（桃市青年局提供）

    楊梅高中ACGN動漫社。（桃市青年局提供）

    楊梅高中ACGN動漫社。（桃市青年局提供）

    大園高中美食社與民眾互動。（桃市青年局提供）

    大園高中美食社與民眾互動。（桃市青年局提供）

