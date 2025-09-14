8歲男童與媽媽在超商走散 桃園警靠「這1本」找到家屬

8歲童與媽媽超商一進一出走散，楊梅警靠聯絡簿找到家屬。（警方提供）

2025/09/14 22:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名8歲男童，晚間7點許跟隨媽媽到楊梅區新農街一間超商購物時，趁著媽媽不注意時獨自離開，媽媽誤以為孩子在門口等她，直到結帳才發現走失，趕緊出去找兒子，男童後續則自行折返超商等待，母子一進一出因此錯過。男童因媽媽失聯在超商徘徊不安，所幸熱心民眾報警，楊梅警分局立即趕往處理，透過男童書包裡的聯絡簿得知家長姓名，1個小時後聯絡男童媽媽，母子喜極而泣重逢後返家。

楊梅派出所今（14）日表示，該所警員蘇詩晴、王秉騏是前天晚上接獲報案有男童走失，立即前往現場協助，由於男童年紀尚小，無法清楚交代家庭地址或父母聯繫方式。2警於是細心檢視男童隨身物品，從其攜帶的聯絡簿中得知男童及家長的名字，經過查詢確認身分並聯繫上家屬。

男童的媽媽接獲通知後趕抵現場，見到孩子平安無恙，懸著的心才終於放下，頻頻向警方與熱心民眾致謝。警方則一路陪伴男童，直到將他安全交由媽媽帶回家休息，事件才圓滿落幕。

警方提醒，家長帶年幼子女外出時務必提高警覺，即便在超商或其他公共場所，也不要讓孩子離開視線範圍，以免因一時疏忽釀成走失意外。警方也呼籲，若民眾在公共空間發現疑似迷途的孩童或長者，可立即通知警方協助處理。

