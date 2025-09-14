為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　桃園市

    山道猴擾民！改裝車清晨楊梅車聚 2騎士被攔慘吞13罰單

    楊梅派出所透過監視器，發現中山南路出現異常車流聚集，為避免競速等危險駕車情事發生，立即前往。（警方提供）

    2025/09/14 18:02

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局楊梅警分局加強防制週休假日危險駕車情事、持續規劃警力，今（14）日清晨5點許，楊梅派出所透過監視器，發現中山南路出現異常車流聚集，為避免競速等危險駕車情事發生，立即前往，最終成功攔查2輛改裝機車、共 開出13張罰單，2騎士荷包各失血2萬2100元、2萬1600元。

    楊梅警分局交通組說明，警方清晨抵達現場時，有多部車輛聚集，看見警車迅速駛離逃之夭夭，經查看並未有飆車情事發生便於現場持續守望防制，然而部分改裝機車不斷於台1線車陣間來回騎行，警方立即設置攔停點過濾人車進行攔查，另通報勤指中心調派警力支援。

    警方後續於中山路與秀才路口成功攔查2輛改裝機車，經檢視馮姓（21歲）、陳姓（25歲）騎士均有變更排氣管、遮蔽車牌等6項違規行為，其中，馮男罪加1條未戴安全帽，均依法製單舉發，共計開出13張罰單。

    楊梅警分局長張仁傑表示，改裝車輛聚集行徑不僅擾亂交通秩序，更危害自身與用路人安全，警方將持續結合科技執法與線上巡查，嚴正取締違規行為，守護市民安寧；同時，飆車、競速等危險駕駛行為不僅危及自身安全，也可能造成其他用路人傷亡，呼籲民眾切勿以身試法。

    改裝機車不斷於台1線車陣間來回騎行，楊梅警方立即設置攔停點過濾人車，最終成功攔查2輛改裝機車。（警方提供）

