林業保育署推收購機制 三洽水環境教育中心揪團清除小花蔓澤蘭

民眾合力將小花蔓澤蘭拔除。（新竹分署提供）

2025/09/14 15:06

〔記者李容萍／桃園報導〕小花蔓澤蘭是危害台灣森林的生態殺手，又被稱作「綠癌」，如同癌細胞漫無邊際的擴散，侵蝕著林木的健康。小花蔓澤蘭在每年秋季會開始開花、結果，並散播大量種子，如能在其開花結實前先下手為強進行移除，將達到最佳防治效果。農業部林業及自然保育署新竹分署大溪工作站今（14）日與桃園市三洽水環境教育中心在龍潭區三元宮周邊辦理清除小花蔓澤蘭活動。

活動結合三和國小、社區居民老少一起動手，共約150名人員分組進行除蔓，大夥揮汗如雨，經過全力的拉、拔、砍蔓後，原本看不見的斷牆及受壓的樹木枝條漸漸的重見天日；近午統計合計移除1407公斤的小花蔓澤蘭，成果豐碩，所移除的藤蔓由新竹分署按每公斤5元收購後，製成相關衍生性製品等，強化應用及推廣。

新竹分署長夏榮生表示，小花蔓澤蘭被國際自然保護聯盟（IUCN）列為世界百大外來入侵種，因為它繁殖蔓延的速度非常驚人，除了種子散播快速，也極為容易無性繁殖，大量的藤蔓可以迅速覆蓋整棵樹木，甚至整片森林，讓植物無法接觸陽光行光合作用而漸漸走向死亡，對台灣森林生態來說是莫大的危害。

三洽水環境教育中心環教老師黃彥霖、志工代表胡瑞恩提到，三洽水地區投入除蔓活動多年，居民從原本不認識小花蔓澤蘭，到現在對這種入侵外來種非常熟悉，除了9月，一年四季都會積極除蔓，確實有效阻止小花蔓澤蘭開花結實擴散到更多地方，以前明顯可見的地方現已受到控制成果。

林業保育署全年度皆受理小花蔓澤蘭的收購作業，民眾及社區均可將拔除的根株植物體請自備容器或綑綁裝妥後於每週二、四下午2至4點止，載送到新竹分署各工作站（新北烏來、三峽、桃園大溪、新竹竹東、苗栗大湖等工作站）辦理秤重及收購，未足1公斤者不予計價，繳交時請攜帶身分證影本、金融機構存摺影本、私章，完成檢查秤重後，款項將以現金或匯款撥付至繳交人帳戶內。

時值天氣炎熱，新竹分署提醒民眾在拔蔓之前，除了確認自身裝備，例如手套、帽子、鞋子等要齊全，須加強檢視周邊環境是否有潛藏蜂窩、蛇或其他危險，在確保拔蔓時自身安全無虞的前提下，還給現地原生樹木一個健康的生存空間。

