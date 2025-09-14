為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    「鏡頭君」推升遊桃園訂閱破10萬 今年再增賞鳥、觀星即時鏡頭

    桃園機場南跑道、凱悅酒店即時鏡頭，每天吸引航空迷線上觀賞飛機起降畫面。（截取自遊桃園頻道）

    桃園機場南跑道、凱悅酒店即時鏡頭，每天吸引航空迷線上觀賞飛機起降畫面。（截取自遊桃園頻道）

    2025/09/14 09:31

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「遊桃園 Taoyuan Travel」頻道訂閱數破10萬，成了另類10萬「網紅」，其中，結合許多「鏡頭君」即時鏡頭，不出門也能欣賞景點風光，桃園機場南跑道、凱悅酒店即時影像鏡頭，今年至今已吸引逾316萬觀看次，桃市府觀光旅遊局表示，今年將再增加5處即時鏡頭，包括大園許厝港溼地、復興馬崙砲台觀星即時影像，將可線上賞鳥、觀星。

    桃園市觀旅局統計，桃園最早上線的即時鏡頭為大溪老街、日期2019年11月17日，目前全市已有17個即時鏡頭，布建在熱門的風景區，包括桃園機場、石門水庫、大溪老街、小烏來、上巴陵、拉拉山、角板山、虎頭山等，總累積觀看次數已逾5676萬次、450萬小時，第1名為石門水庫1415萬1848次、第2名大溪老街1182萬9081次、第3名南跑道1017萬9848次。

    桃園機場2支「鏡頭君」於2023、2024年才裝設，但觀看次數增長最為快速，今年截至目前的觀看次數，桃園機場南跑道即時鏡頭已達277萬7722次，是桃園最熱門的「鏡頭君」，其次為大溪老街104萬7380次、石門水庫67萬1514次，桃園機場凱悅酒店即時鏡頭亦有38萬8238次觀看，航空迷觀看飛機起降直播之餘，也透過聊天室分享起落狀況、機型等。

    觀旅局表示，今年將陸續新增後慈湖、阿姆坪、大古山、馬崙砲台及許厝港等5處即時鏡頭，其中許厝港預計9月18日上線，許厝港是台灣熱門賞鳥景點。

    「遊桃園 Taoyuan Travel」頻道訂閱數破10萬，近日獲得YouTube影音平台白銀創作者獎，觀旅局副局長王麗娟表示，「遊桃園 Taoyuan Travel」頻道是我國第1個獲頒白銀創作者獎的政府機關，結合各景區即時鏡頭及各類活動宣傳影片，像是去年上巴陵下雪，即吸引許多民眾線上追雪。

    桃園市現有17支即時鏡頭，圖為拉拉山星空即時影像架設。（桃市府觀旅局提供）

    桃園市現有17支即時鏡頭，圖為拉拉山星空即時影像架設。（桃市府觀旅局提供）

    桃園市現有17支即時鏡頭，圖為拉拉山星空即時影像架設。（桃市府觀旅局提供）

    桃園市現有17支即時鏡頭，圖為拉拉山星空即時影像架設。（桃市府觀旅局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    桃園市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播