桃園龜山自小客車失控暴衝撞進加油站釀2傷

自小客車撞加油站，加油機被撞倒釀漏油。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/09/14 11:04

首次上稿 09:27

更新時間 11:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區昨（14）日晚間8點多發生自小客車撞加油站事故，加油機整個遭撞倒並產生漏油情形，消防隊員到場後立即進行警戒，加油站人員趕緊關閉止漏閥，並以木屑吸附清除漏油，事故波及1名加油站人員、1名剛加完油的騎士，騎士閃避不及被倒塌的加油機壓住，2人都受到輕傷，44歲陳姓駕駛供稱，準備開進加油站加油時，車輛突然失控暴衝釀禍。

警方初步調查，陳男當時駕駛自小客車從龜山區文化二路進入復興一路加油站準備加油，進入加油站時車輛突然爆衝，撞擊第3加油島加油機，加油機應聲倒塌，壓住剛加油完的29歲陳姓騎士，25歲游姓加油員及時跳開，隨後陳姓騎士自行脫困，現場滿是漏油，龜山警分局員警獲報到場處理，雙方酒測值均為0，游男腳部扭傷，陳姓騎士頸部、身體多處壓傷，2人被送往林口長庚醫院救治，均無生命危險，消防隊員也到場警戒，加油站人員趕緊關閉止漏閥，並以木屑吸附清除漏油，警方呼籲民眾駕車前，請檢視車輛狀況，以維自身及其他用路人安全。

