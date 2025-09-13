僅因口角毆妻還恐嚇2子「連你們一起打」 莽夫被判拘役80天

桃園地方法院。（資料照）

〔記者謝武雄／桃園報導〕家住中壢區35歲潘姓男子，去年8月間在住處與妻子發生口角，竟暴怒徒手打人，再持安全帽毆打，導致妻子頭皮、眼瞼與背部等多處受傷，潘男2個不到10歲孩子想上前保護媽媽，潘男竟恐嚇「如果敢攔阻，連你們一起打」，事後潘妻報警求助。桃園地院審理後，依家暴傷害、恐嚇危害安全罪判潘拘役80天，全案仍可上訴。

桃園地檢署檢察官偵結依家暴傷害、恐嚇危害安全等罪嫌起訴，由於潘執行完有期徒刑後，5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，建請法院依累犯規定加重其刑。

桃園地院審理時，潘男坦承犯行不諱，法官審酌被告潘男僅因細故與告訴人發生爭執，竟不思理性處理糾紛，反以徒手及持安全帽毆打妻子致使受傷，並以言詞恫嚇被害人與2小孩，使其心生畏懼；考量潘男犯後坦承犯行，審結依家暴傷害罪，累犯，處拘役50日；又犯恐嚇危害安全罪，處拘役40日。應執行拘役80日，如易科罰金，均以新台幣1千元折算1日，本案仍可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

