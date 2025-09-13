為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    死亡車禍悲劇！桃園龍潭中興路、五龍街口 增設紅綠燈聲浪起

    桃園市議員劉熒隆（左）會勘中興路、五龍街口的交通工程改善方式。（劉熒隆提供）

    桃園市議員劉熒隆（左）會勘中興路、五龍街口的交通工程改善方式。（劉熒隆提供）

    2025/09/13 16:59

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭區台3線中興路與五龍街口，7月底曾發生死亡車禍，2輛機車碰撞後，導致1名機車騎士送醫不治、1名機車騎士被追究刑責。地方認為，中興路車流量大、五龍街是永興里重要聯外道路，但路口僅有閃黃燈號誌，應盡快檢討改善。桃園市政府交通局表示，目前正進行該路段的流量調查以進行及綜合評估，10月中會有結果。

    7月21日晚間7點多，21歲陳姓女子騎機車經中興路要往龍潭市區方向前進，中興路旁騎著機車起步的59歲賴姓男子，想要左轉五龍街，陳女閃避不及而發生碰撞，賴男緊急被送往國軍桃園總醫院搶救，不幸回天乏術，陳女也因此要被追究過失致死罪責。

    死亡車禍在地方議論紛紛，居民認為，中興路可銜接國道三號、是龍潭區的重要幹道，車流量大，幾乎是居民天天要經過的道路，應徹底檢討道路工程的改善之道；國民黨桃園市議員劉熒隆考量該路段的交通安全，已邀集交通局、龍潭警分局等單位會勘，他說，中興路全線幾乎都有紅綠燈號誌，而五龍街銜接中興路、是永興里的重要聯外道路，卻僅有閃黃燈號誌，應該盡快檢討。

    交通局表示，中興路與五龍街口，目前是以閃黃燈號誌提醒用路人注意安全，目前正進行流量調查與綜合評估，預計10月中旬能有結果，再來決定是否增設紅綠燈號誌；另，目前中興路與五龍街口的標誌線仍暫時維持現狀，後續若確定要設置紅綠燈，將會一併檢討再進行設置行穿線等標線改善。

    桃園市議員劉熒隆（前左）會勘中興路、五龍街口的交通工程改善方式。（劉熒隆提供）

    桃園市議員劉熒隆（前左）會勘中興路、五龍街口的交通工程改善方式。（劉熒隆提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    桃園市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播