死亡車禍悲劇！桃園龍潭中興路、五龍街口 增設紅綠燈聲浪起

桃園市議員劉熒隆（左）會勘中興路、五龍街口的交通工程改善方式。（劉熒隆提供）

2025/09/13 16:59

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭區台3線中興路與五龍街口，7月底曾發生死亡車禍，2輛機車碰撞後，導致1名機車騎士送醫不治、1名機車騎士被追究刑責。地方認為，中興路車流量大、五龍街是永興里重要聯外道路，但路口僅有閃黃燈號誌，應盡快檢討改善。桃園市政府交通局表示，目前正進行該路段的流量調查以進行及綜合評估，10月中會有結果。

7月21日晚間7點多，21歲陳姓女子騎機車經中興路要往龍潭市區方向前進，中興路旁騎著機車起步的59歲賴姓男子，想要左轉五龍街，陳女閃避不及而發生碰撞，賴男緊急被送往國軍桃園總醫院搶救，不幸回天乏術，陳女也因此要被追究過失致死罪責。

死亡車禍在地方議論紛紛，居民認為，中興路可銜接國道三號、是龍潭區的重要幹道，車流量大，幾乎是居民天天要經過的道路，應徹底檢討道路工程的改善之道；國民黨桃園市議員劉熒隆考量該路段的交通安全，已邀集交通局、龍潭警分局等單位會勘，他說，中興路全線幾乎都有紅綠燈號誌，而五龍街銜接中興路、是永興里的重要聯外道路，卻僅有閃黃燈號誌，應該盡快檢討。

交通局表示，中興路與五龍街口，目前是以閃黃燈號誌提醒用路人注意安全，目前正進行流量調查與綜合評估，預計10月中旬能有結果，再來決定是否增設紅綠燈號誌；另，目前中興路與五龍街口的標誌線仍暫時維持現狀，後續若確定要設置紅綠燈，將會一併檢討再進行設置行穿線等標線改善。

