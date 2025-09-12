涉中科院鵬園院區標案洩密 達運光電董事長160萬、協理60萬交保

達運光電公司董事長陳碧霜。（取自該公司網站）

〔記者謝武雄／桃園報導〕民眾黨立委黃國昌爆料，中科院人員拿著標案機密文件四處向廠商兜售要錢，桃園地檢署獲報後於2日將涉嫌販售文件的中科院林姓技師聲押獲准；昨天約談上市公司達運光電公司董事長陳碧霜、陳姓女協理到案，檢察官認為2人涉嫌重大，有勾串、滅證之虞，均當庭逮捕，並向桃園地方法院聲請羈押禁見。

院方今晚開庭，法官認為無羈押必要，裁定陳碧霜160萬元交保、陳姓女協理則是60萬元交保；桃園地檢署襄閱主任檢察官表示，是否抗告將研議後決定。

法官認為，陳姓女協理與林姓技師透過LINE、SIGNAL通訊軟體聯繫，並刪除相關對話紀錄，而陳碧霜、陳姓女協理透過LINE通訊軟體進行聯繫，互設為好友隱藏名單及有刪除紀錄，故2被告均有湮滅證據之虞。

然依現存卷證，無從認定有常見採購弊案中虛增投標家數，形式上藉以製造出參與競標之假象，而得以查緝本案可能涉案其他廠商；另林姓技師已羈押並禁止接見通信，其他相關證人並已具結，又無從認定有其他人員共犯羈押聲請書所載犯行，院方無從認定被告陳碧霜、陳姓女協理於本案有構成勾串共犯或證人之虞之羈押原因。

院方考量羈押處分剝奪被告人身自由，嚴重影響被告之權益，本應審慎為之，是以綜合全卷資料，權衡羈押處分對被告人身自由之侵害，及被告行為對於本案之法益侵害程度，以及本案已查扣之被告二人手機等物證資料，認為就本案情節如以具保方式替代羈押處分，並不會使本案有難以保全證據或難以遂行追訴之情，是認並無羈押之必要。

據悉，任職於中科學院資訊通訊研究所林姓技術師將「中科院資訊通訊研究所鵬園院區智慧監控指管系統」標案機密文件向廠商兜售，桃園地檢署獲報後指揮新北憲兵隊，2日晚間拘提林姓技術師到案，隨後指揮調查局國安站追查，蒐證比對分析相關事證，認為達運光電公司涉有重嫌，10日持搜索票搜索達運光電公司及陳碧霜、陳姓女協理等人住所、辦公室等相關處所共8處，約談2人到案。

檢方說，68歲陳碧霜、56歲陳姓協理共同涉犯刑法第132條第3項非公務員洩漏國防以外秘密，同法第342條第2項、第1項背信未遂等，罪嫌重大，有勾串共犯、滅證之虞，才當庭逮捕，並向桃園地方法院聲請羈押禁見。

