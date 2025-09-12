為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　桃園市

    桃園橘線平鎮區平興國中站將調整 改設復旦國小站、聯新醫院站

    桃園市長張善政（右三）現勘桃園捷運橘線的「聯新醫院站」地點。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（右三）現勘桃園捷運橘線的「聯新醫院站」地點。（記者周敏鴻攝）

    2025/09/12 19:12

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府捷運工程局推動桃園捷運橘線目前已進入可行性研究階段，未來可望串聯桃園、中壢、平鎮、龍潭等行政區，其中平鎮區原來規劃的平興國中站，經地方民意代表反映後，該區段將改設復旦國小站、聯新醫院站，希望能更有效串聯醫療資源與學校。

    桃園捷運橘線規劃以棕線桃園巨蛋站為起點、龍潭轉運站為終點，全長約29.95公里，地方反映，平鎮區原規劃平興國中站，但捷運設站應能滿足民眾的就醫等生活需求，希望平興國中站能調整為聯新醫院站，對鄰近的平興國中而言除了便利外，未來還能善用乙未公園空間，以利規劃停車空間等；聯新醫院站取代平興國中站後，距離中大壢中站約1.5公里，考量周邊人口密集，環南路與廣平街口盼能增設復旦國小站。

    桃園市長張善政下午由立法委員呂玉玲與桃園市議員王珮毓、舒翠玲、黃敬平、陳韋曄等人陪同，現勘聯新醫院站地點後，張善政同意將聯新醫院站、復旦國小站列為初步規劃方案。他說，該區段原有中大壢中、平興國中站、平鎮火車站，若將平興國中站調整為復旦國小站、聯新醫院站，對民眾而言將更方便；捷運工程局長劉慶豐補充，該區段由中大壢中等3站增為4站，除能縮短站距以提高公共運輸服務效能外，也能串聯醫療資源與學校，服務更多民眾。

    桃園捷運橘線將平興國中站調整為復旦國小站、聯新醫院站。（桃園市政府提供）

    桃園捷運橘線將平興國中站調整為復旦國小站、聯新醫院站。（桃園市政府提供）

