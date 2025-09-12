捲入中科院鵬園院區標案洩密案 達運光電董事長、女協理聲押

達運光電董事長陳碧霜涉入中科院鵬園院區招標資料洩密案。（資料照）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕中山科學研究院資訊通訊研究所林姓技術師涉嫌不當取得並外洩「鵬園院區（屏東九鵬基地）智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料案，桃園地檢署2日聲請羈押獲准。事涉國防機密，檢方指揮調查局國安站追出，承接多項政府與軍方專案寬頻業務的上市公司達運光電涉案，10日搜索、約談董事長陳碧霜與陳姓女協理，2人11日移送，檢察官訊後向桃園地院聲請羈押禁見陳碧霜，陳姓女協理也於今（12）日凌晨訊後聲請羈押禁見。

檢方說，檢察官經訊問認為達運光電董事長陳碧霜（女、68歲）、陳姓協理（女、56歲）共同涉犯刑法第132條第3項非公務員洩漏國防以外秘密、同法第342條第2項、第1項背信未遂等罪嫌，罪嫌重大，有勾串共犯、證人及滅證之虞，均當庭逮捕，並向桃園地方法院聲請羈押禁見。

中山科學研究院被爆出內部人員洩漏「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料，桃園地檢署獲報指揮新北憲兵隊，2日晚間拘提涉案的資訊通訊研究所林姓技術師到案，複訊後向法院聲請羈押獲准；檢方指揮調查局國安站深入追查，蒐證比對分析相關事證，10日持法院核發的搜索票，搜索達運光電公司及陳碧霜、陳姓協理等人住所、辦公室等相關處所共8處，約談2人到案，昨天移送檢察官複訊。

