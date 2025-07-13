藍委牛煦庭很危險？朱立倫站台挺：「好像好很多啦」

國民黨主席朱立倫（左三）今晚在桃園市蘆竹區五福宮前廣場，為立委牛煦庭站台，呼籲鄉親反惡罷、7月26日投下不同意罷免。（記者余瑞仁攝）

2025/07/13 22:05

〔記者余瑞仁／桃園報導〕罷免投票進入倒數計時，桃園市國民黨立委牛煦庭今（13日）晚在蘆竹區五福宮廣場舉辦「戰獨裁、反惡罷」演講會，包括國民黨主席朱立倫、「戰鬥藍」總指揮趙少康、桃園市長張善政與國民黨桃園市議會黨團議員多人接力為牛煦庭站台宣講，呼籲支持者7月26日投下不同意罷免，讓優秀的牛煦庭繼續留在立法院。

朱立倫今天南北連跑7場為面臨罷免投票的國民黨籍立委站台，晚間8點30分許抵達蘆竹五福宮廣場為牛煦庭站台。他表示，牛煦庭是桃園年輕、優秀的政治人物，他當縣長時，就頒發縣長獎給牛煦庭，去年初也就在蘆竹為牛煦庭站台、協助順利當選立委，這一年多來牛煦庭在立法院的表現有目共睹，支持財政收支劃分法為桃園市爭取每年259億元經費、擔任內政委員會召委協調通過增加5天國定假日，2天前支持通過普發現金1萬元法案等，現在卻面臨25%少數人發起的罷免；朱立倫說，外界都說牛煦庭很危險，但最新民調顯示「好像好很多啦」，讓人憂心的是，有超過3成的鄉親不知道7月26日要投票，呼籲鄉親與支持者從此刻起協助拉票，讓更多人知道要投票，26日能踴躍出席投下不同意罷免，保住桃園6席優秀的立委。

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趙少康站台表示，很多民調、綠營人士都說桃園最可能被罷免、最危險的就是牛煦庭，這是因為牛煦庭太過優秀了，吸引綠營的仇恨值。他說，真正的罷免是要淘汰不適任的政治人物，但民進黨卻是無差別的發動罷免30席國民黨立委，這簡直就是反民主，用少數的民意要否決大家一票一票投出來的立委，說白了就是「報復」、「翻桌」，這簡直創下全世界民主的笑話，他相信絕大多數人都知道，包括許多民進黨立委、支持者也知道這樣搞大罷免、這樣勞民傷財是不對的，只是不敢公開說出來。

朱立倫、趙少康向選民催票，1人拉10人、拉30人，每個人再繼續拉票、催票，7月26日踴躍出席投下不同意罷免，反惡罷、保護台灣的民主。

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