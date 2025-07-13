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    催票罷免呂玉玲！ 林月琴攜手罷團志工龍潭市場掃街

    民進黨立委林月琴（中）、桃園市議員張肇良（右）攜手桃五選區志工徒步掃街龍潭市場，為罷免呂玉玲催票。（記者李容萍攝）

    民進黨立委林月琴（中）、桃園市議員張肇良（右）攜手桃五選區志工徒步掃街龍潭市場，為罷免呂玉玲催票。（記者李容萍攝）

    2025/07/13 19:16

    〔記者李容萍／桃園報導〕公民團體發動罷免桃園市六席國民黨立委，將於7月26日投票，民進黨立委林月琴、桃園市議員張肇良今（13）日攜手桃園市第五選區「罷呂清玲」罷免呂玉玲團隊志工，前往龍潭市場展開徒步掃街行動，向鄉親說明罷免呂玉玲的理由，呼籲鄉親26日踴躍投票同意罷免，一起用選票守護民主、改變未來。

    林月琴表示，人民賦予立委監督政府的責任，然而呂玉玲卻屢次在法案上違背民意、罔顧地方聲音，嚴重失職，已不再適任。她強調，民主政治需要負責任的民意代表，罷免是憲法保障的公民權利，更是對失職立委的重要監督機制。

    張肇良也說，自己是在市場長大的孩子，與林月琴、罷團志工一同站路口、掃市場，感受到攤販頭家和採買民眾的熱情支持與鼓勵，讓大家更有信心、也更有力量持續向前。他呼籲26日踴躍投下同意罷免票，一起守護台灣的民主價值。

    桃五罷團志工表示，對比呂玉玲現在才出來到處發吐司，強調自己有政績，抹黑罷團是惡罷；桃五罷免志工可是從去年就開始辛苦收提議書、連署書，他們相信平鎮龍潭的人民眼睛是雪亮的，會看到志工是真誠的、實事求是的為自己的家鄉付出關心與行動，而且這守護台灣主權與民主法治的行動一定會成功。

    掃街過程中，罷團志工在龍潭市場周邊重要路口高舉看板、進行宣講，全力推動罷免行動，不少民眾主動加油打氣，現場氣氛熱烈。

    民進黨立委林月琴（右）、桃園市議員張肇良（中）攜手桃五選區志工徒步掃街龍潭市場，為罷免呂玉玲催票。（記者李容萍攝）

    民進黨立委林月琴（右）、桃園市議員張肇良（中）攜手桃五選區志工徒步掃街龍潭市場，為罷免呂玉玲催票。（記者李容萍攝）

    民進黨立委林月琴（中）、桃園市議員張肇良（左2）攜手桃五選區志工徒步掃街龍潭市場，為罷免呂玉玲催票。（記者李容萍攝）

    民進黨立委林月琴（中）、桃園市議員張肇良（左2）攜手桃五選區志工徒步掃街龍潭市場，為罷免呂玉玲催票。（記者李容萍攝）

    民進黨立委林月琴（前左）、桃園市議員張肇良（前右）攜手桃五選區志工徒步掃街龍潭市場，為罷免呂玉玲催票。（記者李容萍攝）

    民進黨立委林月琴（前左）、桃園市議員張肇良（前右）攜手桃五選區志工徒步掃街龍潭市場，為罷免呂玉玲催票。（記者李容萍攝）

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