桃捷綠線列車上路了 7/16主線軌道動態測試

桃園捷運綠線列車預計7月16日上高架橋進行動態測試。（資料照）

2025/07/13 16:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市第1條自辦的捷運綠線，即將看到列車在主線軌道行駛，桃市府捷運工程局表示，本月16日首列列車將上主線軌道進行動態測試，明年底第1階段自機場捷運坑口站通車至G11站藝文特區站目標不變。

捷運局表示，綠線首列列車去年底即運抵北機場，完成不開動下各種功能測試的靜態測試後，接續完成在北機廠內測試軌低速行進及號誌系統測試等2階段動態測試，將於本月16日駛向主線軌道進行測試，目前測試中的列車已達6列，今年底前首批次共20列車將全數抵達北機場。

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捷運局長劉慶豐表示，綠線第1階段北段優先通車時程，原先預計需要6年、約2027年底通車，在團隊努力下壓縮到4年，目標於明年底通車，預計明年第3季起，陸續進行試運轉、初勘、履勘等工作，而目前通車最關鍵的號誌工程，是由德國西門子負責，明年底通車的7站號誌系統均已加派人力施作中，為感謝西門子的幫忙而安排德國行，一方面是感謝對方，另一方面是協調整體完工時間是否可以提前，並加派人力投入工程及測試的機會。

列車駛向高架橋進行測試當天，市長張善政將優先督察G13站工程進度，並實際搭乘列車前往G14站，沿途視察列車動態測試情形，劉慶豐表示，目前G13、G14站車站裝修進度，屋頂板工程幾近完成，而地板墊層工程G13站較G14站略為超前，皆按規劃期程按部施作，西門子亦是綠線工程團隊一員，與市府團隊間彼此合作，朝明年底第1階段通車的目標邁進。

捷運局表示，截至目前為止，綠線已完成多項重大工程節點，包括自2023年起陸續達成高鐵鋼構橋跨越、南崁溪景觀橋合龍，2024年高架橋全數合龍、G10至G12站潛盾隧道全數貫通、北機廠管理中心上梁、北主變電站完成永久送電，並於2024年底提前接收首列電聯車，去年完成列車低速測試軌運轉及高架站區供電、列車測試所需第3供電軌測試等。

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