桃園帥警立牌站路口嚇阻違規 Cheap吐槽：沒效果又擋視線

Cheap認為警察立牌完全沒有嚇阻效果，還擋在路口阻礙視線。（擷取自Cheap臉書）

2025/07/13 19:16

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕警察立牌常用來嚇阻超速，並放在事故熱點，提醒民眾注意交通安全，不過百萬網紅Cheap卻吐槽台灣的警察立牌，「完全沒有嚇阻效果，還擋在路口阻礙視線，老實講非常幽默」，掀起網友討論。

Cheap在臉書發文表示，國外常用警察立牌嚇阻超速，因為成本極低，又可快速移動，重點是做的非常像，不過他發現台灣的警察立牌與國外的差異極大，並以中壢警察在2月設立的看板為例，「完全沒有嚇阻效果，根本是做給長官看的文宣工程，還擋在路口阻礙視線，擋住車流與行人視野，老實講非常幽默」。

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此外，立牌上還寫著「喝得醉醉，撞得碎碎，逞一時快，撞一身傷」標語，讓Cheap吐槽，「寫一堆字他媽誰會看啦」，「更好笑的是中壢警察說：阿真的有效阿，交通事故發生率和車手提領案件數，和前一個月相比都顯著下降」。讓他怒批，「蠢到無藥醫，還好中壢警察還有點羞恥心，被罵之後撤掉了」。

貼文曝光後，網友表示，「在路口擺障礙物，果然訓練有素」、「又想要實用、又想要爭功勞、又想要拍馬屁，於是成了這樣」、「創新作為才能讓長官高升」、「撞碎是說這個牌嗎」、「還沒有用PS去背」、「字都拿掉吧，然後去白邊」。

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