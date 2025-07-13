跨轄新竹破獲地下兵工廠 中壢警四合一專案1週查獲刑案106件逮90嫌

中壢警方破獲非法改造槍械工廠，跨區逮捕葉嫌及查獲火藥長槍、鋼管槍各1枝及大批槍枝零件、改造工具。（記者李容萍翻攝）

2025/07/13 15:46

〔記者李容萍／桃園報導〕警政署於7月7日啟動第三波「全國同步打擊詐欺、檢肅槍枝、查緝賭博及掃黑四合一專案」，加上青春專案及雷霆除暴擴大臨檢持續開跑，桃園市警察局中壢警分局積極查緝各類刑案，日前掌握非法改造槍械工廠線索，持搜索票跨區整合偵蒐能量，前往新竹縣新埔鎮搜索，現場逮捕36歲葉姓男子，查獲火藥長槍、鋼管槍各1枝及大批槍枝零件、改造工具與設備齊全，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局副分局長高海源今（13）日指出，壢警日前會同基隆市警察局刑警大隊及新竹縣警察局新埔分局，在掌握情資後，鎖定36歲葉嫌非法改造槍械。經蒐證完備後，持搜索票前往新竹縣新埔鎮執行，現場查獲非制式火藥長槍1枝、鋼管槍1枝及大批槍枝零件、改造工具與設備，其中改造工具包含車床、銑床、砂輪機及砂帶機，具備完整製造與改造槍枝能力，全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

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中壢警分局統計，近一週來，共查獲槍砲案2件2人，抓捕詐欺車手5件5人，另查緝詐欺24案、毒品12案及逮捕通緝犯24人，查獲刑案106件逮捕犯嫌90人。

中壢分局長林鼎泰強調，本次四合一專案為全國同步執行，對非法持槍、毒品、賭博犯罪、詐欺集團及幫派加強查緝，警方將持續強化跨轄合作機制，整合偵查量能，守護民眾安全，確保社會秩序穩定。

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中壢警方破獲非法改造槍械工廠，跨區逮捕葉嫌及查獲火藥長槍、鋼管槍各1枝及大批槍枝零件、改造工具。（記者李容萍翻攝）

中壢警方破獲非法改造槍械工廠，跨區逮捕葉嫌及查獲火藥長槍、鋼管槍各1枝及大批槍枝零件、改造工具。（記者李容萍翻攝）

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