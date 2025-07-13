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    台電員工「泡水搶修」惹鼻酸 女網友認出老公：一週沒回家了......

    立委蔡易餘Po台電工人辛苦搶修的工作畫面。（擷取自蔡易餘 家己人/臉書）

    立委蔡易餘Po台電工人辛苦搶修的工作畫面。（擷取自蔡易餘 家己人/臉書）

    2025/07/13 13:35

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風重創南台灣，成為120年來首度從嘉義登陸的颱風，全國共倒、斷電桿近2500支，台南與嘉義首當其衝。台電全力搶修，現場艱難畫面引起網路熱議，更有員工妻子留言，「老公已一星期沒回家了」，讓網友既心疼又感謝。

    民進黨立委蔡易餘昨（12）日在臉書分享災區搶修情況，表示台電許處長和吳經理說明，從新塭走163線到竿仔寮這一段，斷桿高達43根，而且距離遙遠、拉線較為困難。如果走嘉29新路，雖然也是毀損嚴重，但時間粗算仍較快，可同步救起新店、過路仔、竿仔寮等五村，是相對比較正確的選擇，等都復電了再回過頭來處理163線，「請所有竿仔寮的鄉親放心，絕對沒有人會忘記我們這裡。」

    蔡易餘同步貼出多張台電員工的搶修畫面，其中有人在烈日下作業，也有工人幾乎整個人泡在水溝中，拉起倒掉的電線和電線桿，只為將倒塌電桿重新架設，再由吊車拉起接線。現場一幕幕，讓人不禁動容。

    一名來自桃園的女網友看見照片，發現泡在水中搶修的工人正是自己的老公。臉書粉專「我是中壢人」貼出對話，該名網友表示，「這位員工是我老公，他被台電外包桃園通營公司派去嘉義，搶修颱風造成停電倒塌的電桿和線路維修。他已經一星期沒有回家了，去嘉義日夜顛倒地搶修停電的電力供應，希望他能早日回家休息」。

    網友們也紛紛留言感謝，「辛苦了，謝謝所有辛苦的台電人員」、「台電外勤員工真的是非常偉大與辛苦！尊敬」、「辛苦了！也要注意安全唷！」、「辛苦你們了！你們也是默默付出的台灣英雄」、「感謝台電工程人員為國人的服務，也感謝他們眷屬無私的支持。衷心感謝。」

    一名女網友表示，泡在嘉義水溝裡搶修的工人正是自己的丈夫。（擷取自我是中壢人/臉書）

    一名女網友表示，泡在嘉義水溝裡搶修的工人正是自己的丈夫。（擷取自我是中壢人/臉書）

    蔡易餘Po台電工人辛苦工作照，吸引不少網友留言感謝。（擷取自蔡易餘 家己人/臉書）

    蔡易餘Po台電工人辛苦工作照，吸引不少網友留言感謝。（擷取自蔡易餘 家己人/臉書）

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