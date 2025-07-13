桃園八德傳保母虐童！家長痛心：護理師背景讓我們更信任

家長公布孩子傷勢照，背部、四肢都有大面積瘀青。（擷取自臉書記憶八德）

2025/07/13 11:57

首次上稿 11:44

更新時間 11:57（新增桃園市婦幼局說明）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕又傳保母虐童案！桃園市八德區有家長昨（12）日在臉書社團「記憶八德」發文痛訴，孩子送托卻遭保母虐待，並公布孩子背部、四肢滿是瘀青的照片，目前已經停止托育，但他夫妻心理健康都出現狀況，至今不敢再請保母，據了解，警方已將涉案的蕭姓保母函送桃園地檢署偵辦，婦幼局表示，已依法廢止該名保母居家托育服務登記證，家長已經提告，後續將配合司法機關調查程序。

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家長難過說，「一直以為虐童只是新聞上的事件，沒想到自己也遇到了」，原本他們非常信任保母的專業，加上保母有護理師背景，讓他們更加信任，沒想到還是發生這樣的事，目前已經停止托育並報警處理，也有聯絡當時協助找保母的基金會。

家長說，原本基金會要協助替他們找新的保母，因為此事導致他跟妻子心理狀況受到影響，他們拒絕了基金會，並且求助醫生，發文是想提醒有托育需求的家長注意，考量有個資隱私權問題，只能提供當事保母姓蕭、在八德區介壽路二段托育，另也提醒準備找保母的家長，無論是送托前的參觀如嬰兒床的位置、家庭成員、家裡擺設、有無良民證等，以及送托後保母的態度如是否只是做表面功夫、彼此之間的溝通、對嬰幼兒照顧的反饋、遇問題的處理方式，也要注意自己的孩子回到家有沒有什麼過激的反應，像是摸哪裡會驚嚇、做什麼動作會恐懼、觀察小孩的行為舉止等，「各種小細節都要留意，魔鬼藏在細節裡」，只要發現有什麼不對，先觀察、再詢問，然後調查、最後協調，「我不做恐龍家長，但也不是任人傷害的家長」。

桃園市議員黃瓊慧表示，發現家長發文後，經向桃園市政府婦幼局了解，涉案的保母當時一次帶2名孩子，其中1名是保母自己的孩子，另1位則是受害的孩子，而此案發生在5月23日，至今已快要滿2個月仍未有裁處結果。

據悉，家長向新竹縣新埔警分局報案，5月26日單一窗口轉至八德警分局，並已完成兒少通報，警方已將蕭姓保母函送桃檢偵辦。

婦幼局表示，接獲通報後進行調查並將調查報告移請社會局酌處，社會局經評估後，認定該名保母行為違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，婦幼局已依同法第26-1條廢止該名保母居家托育服務登記證，此案家長已經提告，後續將配合司法機關調查程序辦理。

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家長公布孩子傷勢照，背部、四肢都有大面積瘀青。（擷取自臉書記憶八德）

家長公布孩子傷勢照，背部、四肢都有大面積瘀青。（擷取自臉書記憶八德）

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