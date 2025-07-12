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    首頁　>　桃園市

    痛批普發現金！王義川：胎哥鬼 賄選還拿國家的錢

    民進黨立法委員王義川站台「罷免是愛，反共護台」公民晚會。（記者周敏鴻攝）

    民進黨立法委員王義川站台「罷免是愛，反共護台」公民晚會。（記者周敏鴻攝）

    2025/07/12 19:46

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨立法委員王義川晚間前往桃園市中壢區青埔青昇宮，出席「罷免是愛，反共護台」公民晚會，他說，立法院三讀通過普發現金1萬元，要發出去的錢，都是國家的錢，國民黨憑什麼可以搬國家的錢給選民、用來買票？這不是賄選是什麼，而賄選甚至還用國家的錢，「簡直是一群髒東西、胎哥鬼（閩南語）」。

    王義川說，桃園市的客家人很多，去年立法院審查預算時，因客家人需要客家委員會補助經費，大家拜託預算別刪，但表決時，桃園6名立委卻很快就贊砍預算，「真的夭壽！」而類似的案例，包括交通部、內政部的預算與國防預算等，都是一樣，「因為桃園區6名立委，都乖乖地當立法院國民黨團總召傅崐萁的小弟小妹」，若不將他們罷免，他們恐怕會誤會傷害中華民國、傷害台灣的作法是對的。

    「桃園市有3個以上立委被罷掉，我就理光頭！」王義川強調，桃園市的立委有部分曾是桃園市議員，當時地方用選票支持他們進立法院，期待國會有新氣象，能幫地方爭取建設，結果卻毀憲亂政，還總是說自己是「中華民國派」，卻為何不反共？反而在立法院提出傷害台灣的法案，阻擋有利的政策，真的是髒東西。

    「罷免是愛，反共護台」公民晚會登場，盼能凝聚罷免國民黨立法委員的民意。（記者周敏鴻攝）

    「罷免是愛，反共護台」公民晚會登場，盼能凝聚罷免國民黨立法委員的民意。（記者周敏鴻攝）

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